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Bakalım seçimlerin yıldızı LGBT için halkımız ne düşünüyormuş?

Seçim kampanyaları sırasında başta Erdoğan olmak üzere AKP medyası LGBT konusunu çok sık gündeme getirdi.

Erdoğan hemen her konuşmasında “Bizde LGBT var mı?” diye sordu.

Kalabalıklar bir ağızdan “Yoooook” diye bağırdı.

Erdoğan “Ama CHP, muhalefet LGBT” diye bağırarak meydanları çınlattı.

Süleyman Soylu adeta işin dibine vurarak “Bunlar iki erkeğin evlenmesini istiyor, eğer oğlunuzun bir erkekle evlenmesini istemiyorsanız bizi seçin” dedi.

Hızını alamadı “Biliyor musunuz bunlar hayvanlarla evliliği bile getirecekler” diye konuştu.

Sonuçta halkın bir bölümü diğer yalan propagandalarla birlikte “Bunlar LGBT’ci” söylemine de prim verdi.

Peki, meydanlarda müthiş bir LGBT düşmanı gibi görünen halk aslında bu konuda ne düşünüyor?

En önemlisi LGBT’nin ne olduğunu biliyor mu?

NG araştırma şirketi geniş bir LGBT araştırması yapmış.

Buna göre her 4 kişiden üçü LGBT’nin ne olduğunu bildiğini söylemiş.

Araştırmanın sonuçları LGBT olgusunun yeterli ilgi ve destek görmediğini ortaya koyuyor.

Katılımcıların büyük çoğunluğu LGBT’nin topluma zarar verdiği görüşünde.

NG araştırmasından en dikkat çekici noktalarından biri “Çocuğunuzun LGBT birey olduğunu öğrendiğinizde tavrınız ne olur?” sorusuna verilen cevaplar.

Yüzde 35 bu soruya “Saygı duyarım, tepki vermem” cevabını vermiş.

Yüzde 33 “Sapkın olduğunu düşünürüm” demiş.

Sözlü şiddete başvurabileceğini söyleyenlerin oranı ile “Evlatlıktan reddederim diyenlerin” oranı aynı; Yüzde 17.

Katılımcıların yüzde 10’u pozitif yaklaşacağını söylerken, yüzde 4’ü ise fiziksel şiddete başvuracağını belirtmiş.

Sonuç olarak gördüğüm kadarıyla toplumda LGBT olayına olumlu bakılmadığı, ancak konunun dini ve ahlaki açıdan ele alınarak seçim kampanyalarında kullanıldığı kadar sert olunmadığı anlaşılıyor.

Aslında bu durum diğer ülkelerden çok da farklı değil.

Özellikle batı toplumları bize göre çok daha özgürlükçü olduğu için katılmasa bile LGBT olgusuna aşırı düşmanca tavır içine girmiyor.

Bu rahatlık ortamında aynı cinslerin evlilikleri en azından yasal olarak kabulleniliyor.

Batı ülkelerinde de en sert tepkiyi konuyu dini açıdan ele alan kesimler gösteriyor.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Mutlu son sadece filmlerde olmaz

Amerika’nın bir dönemler efsane dışişleri bakanı olan Henry Kissinger’e o tarihlerde dünyada en çok konuşulan konulardan biri olan ve ‘MEKİK DİPLOMASİSİ’ kavramının nasıl doğduğunu sormuşlar.

Kissinger gülümsemiş ve “Çok kolay aslında. Bakın size bir olaylar dizisi anlatayım, gerçeği kendiniz görün” demiş.

Sonra anlatmaya başlamış;

Rockefeller’in kızını Sibirya’dan bir köylüyle evlendirmek ister miydiniz?

Bu imkansız mı? Size öyle geliyor, cevabım kesinlikle hayır.

Gittiğim Sibirya köyünde sıradan birine soruyorum: ‘Amerikalıyla evlenmek ister misin?’

Adam umursamaz biçimde ‘Neden evleneyim ki bir Amerikalı kızla?’ diyor. ‘Bizim buradaki kızlar da iyi.’

Üsteliyorum; ‘Peki ya milyarder Rockefeller’ın kızıysa?’ diyorum. ‘O zaman iş değişir’ diyor.

Sonra İsviçre Bankası’na gidiyorum.

‘Başkanınızın Sibiryalı sıradan bir genç olmasını ister misiniz?’

Bankanın yönetim kurulu üyeleri ‘Kesinlikle hayır’ diyorlar.

Bu sefer şöyle diyorum; ‘Peki ya Rockefeller’in damadıysa?’ hemen ‘O zaman iş değişir’ diyorlar.

Ardından Rockefeller’e gidip, Sibiryalı adamı damadı yapmasını teklif ediyorum.

‘Hayatta olmaz!’ diyor.

‘Peki ya İsviçre bankasının başkanıysa?’ diye soruyorum.

Bunu duyunca kızını çağırıyor. ‘Suzy, Kissinger sana mükemmel bir damat bulmuş, İsviçre Bankası’nın başkanı!’ diyor.

Suzy, ‘Ne kadar sıkıcı’ diyor.

Ben de ona, ‘Peki ya güçlü kuvvetli bir Sibirya erkeğiyse?’ diyorum.

Cevabı: ‘O zaman iş değişir…’

Sonuç; Mekik diplomasisi ile çözülmeyecek sorun olmaz.

İşte mekik diplomasinin mucidi Kissinger’in sırrı.

SOSYAL MEDYA

Dünyada da benzeri yaşanıyor

Geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan birine gelen mesaj komik olduğu kadar düşündürücü de geldi bana.

Bazı ünlü isimlerin soyadlarından yola çıkarak 20 yıl öncesi ile bir kıyaslama yapılmış.

20 yıl öncesinin ünlü isimleri

Johnny Cash (Para)

Bob Hope (Umut)

Steve Jobs (Meslekler)

Şimdi ise

Para yok

Umut yok

Meslek yok

ÇOK GÜLDÜM

Bu hafta üç fıkramız var

Bayrama daha üç gün var ama tatili başladı bile.Belki bir çoğunuz şu anda güneş ve denizin tadını çıkarıyorsunuz. Ama bir gülümseme molası vermek de gerekir. Gelin Yıldırım Tuna’dan gelen fıkraları birlikte okuyalım;

Coci

Zengin Anadolu tüccarı bağ evinde güzel bir hafta sonu geçirmek için İstanbul’dan şehrine havalı bir eskort kız davet etmiş, kadının kucağına yapışık el kadar bir köpeği var, köpeğin adı da Coci..

Kızı etkilemek için havaalanından şehrin en lüks restoranına gidilmiş, yemeğe oturur oturmaz kadın

“Ay benim Coci’m de acıkmıştır, ona da bir şiş söyleyelim tatlım” demiş, menüdeki 250 liralık şişi Coci daha masaya konmadan havada lüp diye yutmuş..

“Ayy, Cocim ne kadar acıkmış gördün mü şeker.. Bir şiş daha söyleyelim ona.”

İkinci şiş de gelir gelmez anında Coci bir nefeste onu da götürmüş, bir ara kız Coci’yi bizim çapkının kucağına bırakıp “Ay deli gibi aç bu. Aşkım bir şiş daha söyle Cocim’e” deyip makyaj tazelemek için masadan kalkıp biraz uzaklaşınca bizim çapkın tüccar kucağına bırakılan köpeğin yüzünü kendine doğru çevirip havada sarsmış,

“Tabağı 250 lira lan bunun, ekmekle yesene fahişenin Cociği!” demiş sinirlenerek “Arada ekmek de ye..!”

Evlilikte parola

Karı-koca, çocuklar anlamasın diye birbirlerine ‘yaklaşmak’ istediklerinde ‘Telefonla görüşelim’ parolasını saptamışlar..

Babası bir mesajla oğlunu içeride ütü yapan annesine göndermiş, oğlan koşarak gelip “Anne, babam bir telefon görüşmesi yapmak istiyormuş” demiş..

“Babana söyle, görüyor şimdi hatlar karışık, biraz beklesin” diye cevap göndermiş anne.

Çocuk babaya mesajı ilettikten sonra ondan aldığı mesajı yine nefes nefese anneye yetiştirmiş.

“Anne, babam diyor ki, hatlar karışıksa dışarı çıkıp bir sokak telefonu bulup görüşeyim o zaman diyooo.”

Kadın dişlerini sıkarak “Söyle o babana” demiş, “En ufak bir arızada baban sokak telefonuna koşarsa, ben bu evi umumi postaneye çeviririm haberi olsun..!”

Burçlar

Evlenirken dikkat etmedik canım..

Kocam toprak gurubu bir burçtan, benim burcum ise su gurubundan.. İkimiz bir araya gelince çamurlaşmamız hep bu nedenle oluyor işte.