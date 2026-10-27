Bahçelievler’de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı, saat 03.00 sıralarında yıkıldı. Bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

DHA- İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayın ardından inşaatın bitişiğinde bulunan 20 daireli 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı devam eden inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Duvarın yıkılması üzerine inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında sokağa şerit çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayda iki binanın bahçe duvarlarının da yıkıldığı görüldü. Tedbir amacıyla iki binada bulunan toplam 20 daire tahliye edildi.

BİNALARDA İNCELEME YAPILACAK

Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi. Tahliye edilen binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.