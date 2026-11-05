DHA- İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatta yürütülen temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, kardeş oldukları öğrenilen iki işçi göçük altında kaldı.

Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İş makinesiyle gerçekleştirilen temel kazısı sırasında kayan toprak kütlesi temel çukuruna doldu. İlk belirlemelere göre iki işçi göçük altında kaldı.

KARDEŞ İŞÇİLERDEN BİRİ SAĞ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu (60) ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Muhittin Uzunoğlu sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3,5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göçük altında kalan diğer işçi Hasan Uzunoğlu'nu kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürdü. Yaklaşık 3,5 saat devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi göçükten çıkarıldı.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.