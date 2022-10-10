Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu , WorldSSP Challange şampiyonu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu , Dünya Supersport Şampiyonası’nın Portekiz etabında piste çıktı.

Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu , 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.

Organizasyonda İsviçreli Marcel Brener ikinci, İspanyol Isaac Vinales üçüncü oldu. (AA)