ABD’de, boşanma davası süren Dezarae Sharp (25), 11 aylık oğlu Koah’ı babaannesi Trish Comer’e emanet edip arkadaşlarıyla hafta sonu tatile gitti. Alkol bağımlılığı nedeniyle Koah’la fazla yalnız bırakılmayan babası Michael Comer (25), Trish markete giderken “İlgilenirim” dediği oğlunu kaçırdı.

AĞLAMA DUYULDU

Kızdığı Dezarae’ye acı çektirmek isteyen Michael, babasının evinin arazisine gidip minik oğlunu bir köpek kafesine koydu. Bir çukur kazıp havlularla sardığı kafesi içinde Koah’la birlikte toprağa gömen Michael, kaçıp saklandı. Koah’ın kaçırıldığı anlaşılınca herkes seferber oldu.

Aramalar sırasında taze kazılmış toprağı fark eden polis, incelemede yerin altından bebek ağlaması duydu. Aceleyle toprağı kazan polisler, 24 saattir gömülü olan Koah’ı canlı halde çıkardı.

Kafes havluya sarıldığı için oluşan boşluk sayesinde havasızlıktan boğulmaktan kurtulan minik Koah hastaneye götürülürken, vicdansız baba Michael ise saklandığı ahırda yakalanarak tutuklandı.