Babanın vefatının ardından geride kalan evin kime kalacağı ve kardeşler arasında nasıl paylaşılacağı, miras hukukundaki kurallara göre belirleniyor. Sağ kalan eşin miras payı, çocukların hakları ve tapuda yapılması gereken işlemler, miras paylaşımında belirleyici oluyor.

Babanın vefatından sonra geride kalan evin kime ait olacağı, ailelerde en çok merak edilen miras konularından biri. Çocukların, sağ kalan eşin ve varsa diğer mirasçıların payları kanuna göre belirleniyor. Evin tek kişiye bırakılması veya satılması ise mirasçıların anlaşmasına ve hukuki koşullara bağlı.

BABA VEFAT EDİNCE EV DOĞRUDAN TEK ÇOCUĞA KALMAZ

Babanın adına kayıtlı bir ev varsa, vefatla birlikte taşınmaz mirasın parçası haline gelir. Mirasçılar, Türk Medeni Kanunu'ndaki miras sıralamasına göre belirlenir. Çocukların bulunması halinde çocuklar birinci zümre mirasçıdır; sağ kalan eş de kanunda belirtilen oran üzerinden mirasa katılır.

SAĞ KALAN EŞİN PAYI ÖNEMLİ

Babanın çocuklarıyla birlikte sağ kalan eşi de varsa, yasal miras paylaşımında eş mirasın dörtte birini alır. Kalan dörtte üçlük bölüm çocuklar arasında eşit paylaşılır. Örneğin geride eş ve üç çocuk kalmışsa, eş dörtte bir; her çocuk ise dörtte bir oranında miras payına sahip olur. Bu oranlar, somut olayda vasiyetname veya mirasçılık durumunu etkileyen başka hukuki unsurlar bulunmadığı varsayımıyla açıklanmıştır.

SADECE ÇOCUKLAR VARSA PAYLAR EŞİT OLABİLİR

Babanın vefatında sağ kalan eşi yoksa ve mirasçılar yalnızca çocuklarıysa, çocuklar kural olarak eşit pay alır. İki çocuk varsa yarı yarıya, dört çocuk varsa dörtte birer pay söz konusu olur. Ancak evin fiziksel olarak odalara veya katlara bölünmesi, miras paylarının kendiliğinden bu şekilde ayrıldığı anlamına gelmez.

EVİN TEK KARDEŞE BIRAKILMASI MÜMKÜN MÜ?

Kardeşler anlaşırsa evin bir kardeşe bırakılması ve diğer mirasçılara paylarının bedel olarak ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu işlem, hukuken geçerli bir paylaşım veya devir yöntemiyle yapılmalıdır. Sadece aile içinde sözlü anlaşma yapılması, ileride tapu ve mülkiyet uyuşmazlıklarını önlemek için yeterli güvence sağlamayabilir.

KARDEŞLER ANLAŞAMAZSA NE OLUR?

Mirasçılar evin kimde kalacağı veya satılıp satılmayacağı konusunda anlaşamıyorsa ortaklığın giderilmesi yoluna başvurulabilir. Mahkeme, taşınmazın aynen bölünüp bölünemeyeceğini ve hukuki koşulları değerlendirir. Bölünme mümkün değilse satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesi gündeme gelebilir.

EVDE OTURAN KARDEŞ DİĞERLERİNİN HAKKINI YOK SAYAMAZ

Miras kalan evde kardeşlerden birinin oturması, diğer mirasçıların mülkiyet paylarını kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Evi kullanan mirasçı ile diğer mirasçılar arasında kullanım bedeli veya paylaşım konusunda uyuşmazlık çıkabilir. Bu tür taleplerin koşulları, taşınmazın mülkiyet biçimine ve olayın özelliklerine göre değerlendirilir.

PAYLAŞIMDAN ÖNCE BELGELERİ TOPLAYIN

Mirasçılar öncelikle mirasçılık belgesini almalı, tapu kaydını incelemeli ve taşınmazın üzerindeki borç veya sınırlamaları öğrenmelidir. Evin değeri konusunda anlaşmazlık varsa bağımsız ekspertiz veya uzman değerleme desteği alınabilir. Böylece bir kardeşe bırakılacak bedel veya satıştan elde edilecek tutar daha sağlıklı belirlenebilir.