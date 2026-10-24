Kürsüde yaptığı konuşmada sarı-lacivertli üyelere ve taraftarlara seslenen Aziz Yıldırım, ''Bakın ben Mayıs ayından sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Sebebini de söyleyeceğim. Kulübünüze sahip çıkın! Kulübe sahip çıkmak buraya gelip oturmak değil, sosyal medyada paylaşım yapmak değil. Hakkına sahip çıkmak.'' ifadelerini kullandı.

"BEN OLMASAM BUGÜNLERİ GÖREMEZDİNİZ"

Kulübün mali tablosuna ve geçmiş dönemlere ilişkin eleştirilere sert tepki gösteren Yıldırım, geride bıraktığı borç miktarına yönelik iddiaları reddederek, "Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında kendisinden sonraki yönetimlerin mali politikalarını hedef alan Yıldırım, "Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın satın aldığı, bütün bonservislerini ödediği oyunculardan 4 taneyi sattınız ve 45 milyon euro bu kulübe girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Aldınız oyuncuları, sonra o oyuncuları sattınız. Borcu duruyor, aldığınız paraları yediniz. Tablo iyi değil haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında, dolar-euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak. Ve soktuk bir kısmını da. Ancak öyle, o şekilde limitleri aştık ve diğer borçları kapattık, hallettik." diye konuştu.

"217 MİLYON EURO KULÜBE PARA SOKTUK"

Mevcut mali tabloya ilişkin son verileri de divan kurulu üyeleriyle paylaşan Fenerbahçe Başkanı, "Şimdi son durum; 22 Ekim itibariyle biz 217 milyon euro kulübe para sokmuşuz. Bunun karşılığında da biz 155 milyon 186 bin 304 euro da harcamışız ve 38 milyon euro da kasada para duruyor, bilginiz olsun." sözleriyle kasadaki net durumu açıkladı.