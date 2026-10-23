Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği golün, kulüpte tepkiye neden olduğu öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım’ın son dakikalarda skorun korunamamasına kızdığı ve Galatasaray derbisi öncesinde futbolculara dikkat çeken bir mesaj verdiği iddia edildi.

“ÜÇ DAKİKA DAHA DİRENEMEDİLER”

Slavia Prag karşılaşmasının son bölümünde gelen golün ardından Aziz Yıldırım’ın takımın performansına tepki gösterdiği ileri sürüldü. Yıldırım’ın, “Üç dakika daha direnemediler.” sözleriyle son dakikada kaybedilen skora duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN MESAJ VERDİĞİ İDDİASI

Aziz Yıldırım’ın, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde futbolculara galibiyet çağrısında bulunduğu öne sürüldü. Yıldırım’ın takıma, “Galatasaray’ı yenin, kendinizi affettirin.” mesajını verdiği iddia edildi.