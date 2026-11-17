Azerbaycan'da din görevlilerinin kamu kurumlarında görev almasının önüne geçen yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Okullardaki kıyafet kuralları ve başörtüsü tartışmalarının ardından gelen karar, ülkede laiklik ve din özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Azerbaycan'da din görevlilerinin kamu kurumlarında görev almasını engelleyen yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Ekim 2026'da kabul edilen Devlet Hizmeti Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Yeni düzenlemeyle profesyonel din görevlilerinin devlet memurluğu kadrolarına atanmasının önüne geçilirken, kamu görevine başvuran kişilerin bu kapsamda olup olmadığı ilgili devlet kurumları tarafından incelenecek.

KAMU GÖREVİNE BAŞVURANLAR İNCELENECEK

Yeni kanun kapsamında profesyonel din görevlilerinin devlet memurluğu kadrolarında çalışmasına izin verilmeyecek. Yeni Müsavat'ta yer alan habere göre, kamu görevine başvuran kişilerin din görevlisi olup olmadığı ilgili devlet kurumları tarafından araştırılacak.

Böylece devlet memurluğuna alınacak kişilerin mesleki ve görev durumları, yeni düzenleme doğrultusunda değerlendirilecek.

DÜZENLEME, BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Azerbaycan'daki yeni düzenleme, okullarda başörtüsü ve kıyafet kurallarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026'da öğrencilerin, 6 Ekim 2026'da ise öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemeleri kabul etmişti.

OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI BÜYÜMÜŞTÜ

Söz konusu kurallarda doğrudan başörtüsü yasağına yer verilmemişti. Ancak okul kıyafetlerinin bütünlüğünü bozduğu ve laik eğitim ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilen giysilerin kullanımına izin verilmemişti.

Uygulama, başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler ve düzenlemeye karşı gerçekleştirilen protestolarla gündeme gelmişti.

OKTAY SARAL'DAN AZERBAYCAN'DAKİ UYGULAMAYA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'daki uygulamaya tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!"

Saral'ın açıklamaları Bakü'de tepkiyle karşılanırken, Ankara'da da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Middle East Eye'da yayımlanan haberde, Azerbaycan yönetiminin Saral'ın görevden alınması için Ankara'ya talepte bulunduğu öne sürüldü.

OKTAY SARAL GÖREVİNDEN AYRILDI

Yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Oktay Saral'ın görevinden ayrıldığı, gazeteci Fuat Uğur tarafından duyuruldu.

Gazeteci Talat Atilla da Saral ile görüştüğünü belirterek ayrılık kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alındığını aktardı.

Atilla'nın, Azerbaycan'la ilgili açıklamalarının görevinden ayrılmasında etkili olup olmadığını sorması üzerine Saral'ın, "Evet, öyle görünüyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır" yanıtını verdiği belirtildi.

AZERBAYCANLI MİLLETVEKİLLERİNDEN SARAL'IN AYRILIĞINA YORUM

Oktay Saral'ın görevinden ayrılması, Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri tarafından olumlu karşılandı.

Milletvekili Tahir Rzayev, Saral'ın görevinden ayrılmasını Azerbaycan'a duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

YAP milletvekili Hikmet Babaoğlu ise gelişmenin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyenlere verilmiş bir yanıt olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.