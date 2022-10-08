Ayrı yaşadığı Canan’ı 6 yerinden bıçaklayan eşi: Cahillik yaptım

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ü (36) 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), adliyeye sevk edildi. Türk, ifadesinde, “İskeleyle eşimin 1’inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım” dedi.

Olay, 3 Ekim sabahı, Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak’ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ün 1’inci kattaki evine iskeleyle balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, evden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, yaralı Canan Türk’ü önce Ünye Devlet Hastanesi’ne ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. 2 çocuk annesi Türk’ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası Naci Türk’ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Türk’ün, ilçeye bağlı Hanyanı Mahallesi’ndeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Türk, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Naci Türk, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Bu sırada Canan Türk’ün yakınları, Türk’e tepki gösterdi. Naci Türk, polisteki ifadesinde eşinin, çocukları üzerinden almak istediğini söyleyerek, “Eşimle benimle arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1’inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım” dedi. (DHA)