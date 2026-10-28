İskoçya ekibi Johnstone Burgh, futbol dünyasında dikkat çeken bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Kulüp, iki farklı kupa maçını aynı gün ve aynı saatte, iki ayrı kadroyla oynayacak.

İskoçya bölgesel ligi ekiplerinden Johnstone Burgh, yaptığı açıklamada 21 Kasım Cumartesi günü iki farklı kupa maçına çıkacağını duyurdu. Kulübün, TSİ 17.30'da İskoçya Communities Kupası'nda Tayport ile karşılaşacağı, TSİ 18.00'de ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace karşısında mücadele edeceği belirtildi.

Johnstone Burgh, maç takvimindeki çakışmanın giderilmesi için yetkililerle görüştüklerini ve karşılaşmaların farklı bir tarihe alınmasını teklif ettiklerini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerine yer verildi.

Kulüp, sundukları tekliflere rağmen maç programında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirterek 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da farklı kadrolarla çıkacaklarını bildirdi.