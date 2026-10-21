Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Başvuruda, YENİ Parti’nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talep edilmişti.

AYM Genel Kurulu, söz konusu talebi bugün gündemine alarak görüştü ve başvurunun reddine karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK TEPKİ

YENİ Parti lideri Özgür Özel, AYM’nin kararının ardından açıklama yaptı. Özel, “Sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet kurdu, koydu. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ve millet dedi ki, Yeni partiyi kur, yeni partiyi kur. Kurduk, hiç isim aramadık. Milletimiz yeni parti diyorsa yeni parti olur dedik. O sırada arkadaşlarımız titiz bir çalışmayla baktılar zaten.

Böyle bir isim var mı diye, başka bir isimle benzer olur mu diye ve başvurumuzu yaptık. İçişleri Bakanlığı kabul etti.

Ardından Maksatlı olarak yeni partiyi tartışmaya açmak isteyenler, hatırlayın neler neler söylendi işte özenli davranmadılar, bunun olacağı belliydi falan.

Türkiye'nin bu iltibas konusundaki en çok çalışmış ve görüşleri en Çok kabul gören akademisyenlerinden görüş aldık ve kesinlikle iltibas yok dediler. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştuk.

Geçen ay biliyorsunuz herkes felaket tellallığı yaparken ben demiştim, çok olumlu bir görüş var ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz, ismimizi değiştirmeyeceğiz.

Ve yeni partinin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz demiştik. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Millete rağmen, millete rağmen hiçbir şey olmaz.

Millet partinin adını koyduysa, bunu yeni partinin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye.

Millet kimseye değiştirtmez. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerde yeni partide buluşmak ve seçimden sonra yeni parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere.

Yolumuza devam ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti’nin kurulmasının ardından Yenilik Partisi, iki siyasi partinin isimlerinin birbirine benzediği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılık, isimlerin karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle YENİ Parti’ye isim değişikliği yapması yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül’e kadar süre tanıdı.

Belirlenen süre içinde isim değişikliğine gidilmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. AYM, 29 Eylül’deki Genel Kurul toplantısında dosyayı ele alarak YENİ Parti’ye savunmasını sunması için bir ay süre verdi.

Partinin savunmasını yüksek mahkemeye iletmesinin ardından dosya, 21 Ekim’de yeniden gündeme alındı. AYM, bugünkü toplantısında YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini reddetti.