Anayasa Mahkemesi (AYM), eşleri farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan sağlık personelinin, üç yıllık görev süresini tamamlamadan aile birliği mazeretiyle tayin isteyememesini öngören düzenlemenin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

Hakkâri 2. İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelinin yer değiştirme taleplerine ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Başvuruda, eşi başka bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan sağlık personelinin, üç yıllık görev süresini tamamlamadan aile birliği mazeretiyle tayin talebinde bulunamamasını öngören kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilerek iptali istendi.

AYM: KAMU HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİ ESAS ALINDI

Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesinin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Kararda, kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve insan kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla kanun koyucunun personelin atanması ve yer değiştirmesine ilişkin kuralları belirleme yetkisi bulunduğu ifade edildi.

ÜÇ YILLIK GÖREV ŞARTI ANAYASA’YA AYKIRI BULUNMADI

Yüksek Mahkeme, eşi farklı bir kamu kurumunda sözleşmeli statüde çalışan sağlık personelinin tayin hakkından tamamen mahrum bırakılmadığını, yer değiştirme talebinin üç yıllık görev süresini tamamlama şartına bağlandığını belirtti.

Kararda, söz konusu sürenin aile birliğini imkânsız hâle getiren aşırı bir külfet oluşturmadığı değerlendirmesine yer verildi. Kadrolu ve sözleşmeli personel arasındaki statü farkının nesnel ve makul bir temele dayandığı belirtilerek düzenlemenin eşitlik ilkesine ve Anayasa’nın ilgili hükümlerine aykırı olmadığı sonucuna varıldı.

AYM, bu gerekçelerle kuralın iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

ÜÇ ÜYE KARARA KARŞI OY KULLANDI

Karara karşı oy kullanan üç üye ise devletin aile birliğini koruma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Karşı oy görüşünde, eşin kadrolu ya da sözleşmeli statüde çalışmasının aile hayatı üzerindeki etkisini değiştirmediği ve düzenlemenin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı savunuldu.