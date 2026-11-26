Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı. İmamoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarını inceleyen Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.

İmamoğlu’nun avukatları tarafından yapılan başvuruda, tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu ve tutukluluk nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği ileri sürülmüştü. AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda söz konusu hakların ihlal edilmediğine karar verdi.

AYM'YE YAPILAN BAŞVURUDA HANGİ İDDİALAR YER ALDI?

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne sunulan bireysel başvuru dilekçesinde, uygulanan tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu ve tutukluluk süresinin makul süreyi aştığı savunuldu.

Başvuruda ayrıca soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmediği ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmediği öne sürüldü.

Avukatlar, bu gerekçeler doğrultusunda İmamoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini savunurken, tutuklama tedbirinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını da ihlal ettiğini belirtti.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu inceleyerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmediğine hükmederek başvuruyu reddetti.