ATM’den para çekmek ve banka işlemlerini gerçekleştirmek basit görünse de yapılan küçük hatalar beklenmedik kayıplara neden olabiliyor. Bankacılık deneyimi olan uzmanlar, müşterilerin en sık yaptığı ve bütçelerini olumsuz etkileyebilen 7 kritik hataya dikkat çekti.

Nakit para çekmek, para transferi yapmak ya da fatura ödemek günlük hayatın sıradan işlemleri arasında yer alıyor. Ancak banka şubesinde veya ATM başında yapılan küçük dikkatsizlikler, beklenmedik masraflara ve nakit kayıplarına yol açabiliyor. Bankacılık işlemlerinde sık karşılaşılan hatalara dikkat çeken finans uzmanları, müşterilerin en çok yaptığı yanlışları sıraladı.

Cüzdanda daha az yer kaplaması nedeniyle büyük kupürlü banknotlar pratik görünse de harcama sırasında sorun çıkarabiliyor. Küçük esnaf ve yerel işletmeler, sahte para endişesi veya para üstü bulunduramama nedeniyle büyük banknotları kabul etmek istemeyebiliyor. Bu durumda paranızı bozdurmak için ihtiyaç dışı alışveriş yapmak zorunda kalabilirsiniz.

YENİ BANKNOTLARDA ÇİFT SAYIM RİSKİNE DİKKAT

Özellikle hediye etmek amacıyla yeni basılmış, tertemiz banknotlar talep etmek yaygın bir alışkanlık. Ancak yeni banknotların birbirine yapışabilmesi, sayım sırasında hata yapılmasına neden olabiliyor. Alışveriş sırasında farkında olmadan iki banknotu birlikte vermek veya eksik sayım şüphesi yaşamak bu durumun olası sonuçları arasında yer alıyor.

BAKİYEYİ KONTROL ETMEDEN İŞLEM YAPMAYIN

Hesabınızdaki kullanılabilir bakiyeyi bilmeden para çekmek, ek hesap (avans hesap/KMH) kullanımına ve buna bağlı faiz yüküne neden olabilir. Bu nedenle ATM'den para çekmeden veya gişede işlem talimatı vermeden önce mobil bankacılık üzerinden bakiyenizi kontrol etmeniz önem taşıyor.

Sırada beklerken veya yetişme telaşıyla çekilen parayı saymadan cüzdana koymak, eksik ya da fazla ödeme yapıldığının fark edilmesini zorlaştırabilir. Farklı kupürlerin birbirine karışması da sayım hatalarına yol açabilir. Bu nedenle ATM'den veya gişeden ayrılmadan önce teslim aldığınız parayı kontrol etmeniz gerekiyor.

BANKAYA GİTMEDEN ÖNCE KİMLİĞİNİZİ KONTROL EDİN

Özellikle yüksek tutarlı para çekme işlemlerinde bankalar kimlik doğrulaması yapabiliyor. Kimliğinizi evde unutup şubeye gitmek, işleminizin gecikmesine veya tamamlanamamasına neden olabilir. Acil nakit ihtiyacı yaşamamak için bankaya gitmeden önce kimliğinizi yanınıza aldığınızdan emin olun.

ÇEKECEĞİNİZ TUTARI ÖNCEDEN BELİRLEYİN

İhtiyacınız olan tutarı önceden hesaplamamak veya gişeye yanlış miktar bildirmek, yeniden işlem yapmanıza ve zaman kaybetmenize neden olabilir. Ayrıca ihtiyacınızdan fazla nakit çekmek, gereksiz harcamalara da zemin hazırlayabilir. Bu nedenle işlem öncesinde ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu netleştirin.

Bankaların ATM'lerden günlük para çekme limitleri ve işlem ücretleri birbirinden farklı olabiliyor. Belirlenen limitin üzerinde para çekmek isteyen müşteriler ek ücretlerle karşılaşabiliyor. Beklenmedik masraflardan kaçınmak için bankanızın günlük çekim limitlerini ve güncel ücret tarifesini önceden kontrol edin.