29 Ekim arifesinde Atatürk’ün hatırasına büyük saygısızlık... ADD’nin Çankaya Şubesi, düzenlediği bir konferansın afişine Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözünü koydu, fakat sözün altındaki imza “K. Otelci” oldu...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde Atatürkçü Düşünce Derneği öyle bir skandala imza attı ki, görenler gözlerine inanamadı. ADD’nin Çankaya Şubesi, YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman’ın katılacağı bir program düzenledi.

KİMSE Mİ GÖRMEDİ?

Dün gerçekleştirilen ‘Kadın ve Cumhuriyet’ konulu konferans için hazırlanan afişte Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüne yer verildi. Tam bu noktada skandal patlak verdi. Bu sözün altına konan imzada Atatürk’ün imzası olarak “K. Otelci” ifadesi yer aldı.

İşin daha da ilginci bu bariz hata kimsenin dikkatini çekmedi ve afiş bu haliyle yayınlandı.

Yapay zeka tasarım ile hazırlandığı tahmin edilen afiş için sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

Bazı vatandaşlar, “Her şeyin çivisi çıktı, yazıklar olsun sizin Atatürkçülüğünüze” ifadesini kullandı.

Bazı yorumlarda da “Bu kepazeliğin sorumlusu kimse hesap sorulsun” denildi.