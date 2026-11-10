88 yıl önce bugün aramızdan ayrıldın ama hâlâ kalbimizdesin... 8 Kasım akşamı derin bir komaya giren Atatürk’ün son sözleri “Vealeykümesselam” oldu. 10 Kasım 1938 sabahı Dolmabahçe’de aramızdan ayrıldı. Ardında küllerinden inşa ettiği bir ulus ve eserler bırakarak ölümsüzlüğe kavuştu. Tüm ülke yasa boğuldu.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü. Ulu Önder yıllar boyunca cepheden cepheye kurtuluşumuz için koştu. Kendini sadece Cumhuriyet’in kurulmasına ve milletin kalkınmasına adamış, sağlığına dikkat etmemişti. 1938 yılı başlarında Yalova’da iyice güçten düştü ve hastalandı.

SAAT 09.05’TE DURDU

26 Mayıs’ta Ankara’ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul’a gitti. Karaciğer yetmezliği yaşıyordu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı’nda dinlendi. Ancak hastalığı ağırlaştı. Temmuz sonlarında Dolmabahçe Sarayı’na nakledildi. Tek isteği 1 Kasım’daki TBMM’nin açılışında bulunmaktı.

Ancak olmadı. Hastalığı iyice ilerlemişti. 8 Kasım akşamı derin komaya giren Gazi’nin son sözleri, “Vealeykümesselam” oldu. Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Tarihin en ilginç anlarından biri olarak, yatağının yanındaki komidinde bulunan saat de o an durdu.

1953’TE NAKLEDİLDİ

Ata’nın ölümü Türkiye’de derin üzüntü yaratırken, dünyada da geniş yankı buldu. 21 Kasım’da büyük törenle Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı, 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’de dualarla ‘vatan toprağı’na defnedildi. Türk halkı çok sevdiği Ata’sını gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurladı. Aramızdan ayrıldığı o meşum tarihten bu yana giderek artan bir hasretle Atamızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve arıyoruz... Bir ölümün ölümsüzlüğüne şahit oluyoruz...

İSTANBUL’DAN BÖYLE UĞURLANDI

Ata’nın naaşı Dolmabahçe’de katafalka konularak 3 gün 3 gece saygı geçişi yapıldı. Ardından saraydan çıkarıldı.

Cenazesi 19 Kasım 1938 sabahı top arabasına konularak törenle Dolmabahçe’den Ankara’ya uğurlandı.

Naaşının sokaklardan geçirilişi sırasında Ulu Önder’e veda etmek isteyen vatandaşlar, gözleri yaşlı şekilde izledi.

Ata’nın cenazesi, kortej eşliğinde Galata Köprüsü üzerinden Sarayburnu rıhtımına ulaştırıldı. İstanbul mahşer yeri gibiydi.

DÜNYADA EŞİ YOK

-57 yıllık ömründe 11 savaşa katıldı.

-24 madalya ve nişan kazandı.

-Türkçe dahil 8 dil biliyordu.

-10’dan fazla kitap yazdı.

-4 bine yakın kitap okudu.

-Edebiyattan anladı; şiir yazdı.

-Müzikten anladı; enstrümana isim verdi. Vals de yaptı, zeybek de oynadı.

-Bir ülkeyi yoktan var etti; 46 fabrika kurdu.

-Sadece kendi ülkesinde değil, bir zamanlarsavaştığı ülkelerde bile anıtı var.

-Ve hatta, düşmanını bile cenazesinde saygı duruşunda bulunduran lider.

O BENiM ATAM

Ve bugün, aradan yıllar geçmesine rağmen adını sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorsak bunun sebebi yalnızca geçmişte yaptıkları değildir. Bize bıraktığı bağımsızlık ruhu, Cumhuriyet, özgürlük ve aydınlık bir gelecek idealidir.

Atatürk, bir milletin karanlıktan aydınlığa yürüyüşünün adıdır. Bir ülkenin küllerinden yeniden doğabileceğinin kanıtıdır. O, yalnızca tarih kitaplarında yaşamıyor; okuduğumuz her kitapta, özgürce aldığımız her nefeste, okula giden her kız çocuğunda, dalgalanan her Türk bayrağında ve Cumhuriyet'e sahip çıkan her yürekte yaşamaya devam ediyor.

Türk Milleti için Atatürk, sadece geçmişimizin kahramanı değil, geleceğimizin de pusulasıdır. Onun açtığı yolda yürümek, fikirlerini anlamak, emanetine sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur.

İyi ki bu topraklardan bir Mustafa Kemal geçti. İyi ki bu milletin kaderine dokundu. İyi ki bize Cumhuriyet'i armağan etti.