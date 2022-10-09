Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi alıyor

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür.

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