Finansal darboğazı aşamayan şirketlere yönelik iflas kararlarına bir yenisi eklendi. Ankara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin 11 Kasım 2026 saat 14.41 itibarıyla iflasına karar verdi. Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin konkordato talebi de kabul edilmedi.
Ekonomim'de yer alan habere göre, YKC Yapı daha önce Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Hava Lojistik Komutanlığı içme suyu deposu işi, 48 adet komutan konutu yapımı, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım ve onarım işi ile Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik projeleri üstlenmişti.
MAHKEMEDEN YKC YAPI HAKKINDA İFLAS KARARI
Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/1431 esas numaralı dosya kapsamında verdiği kararla YKC Yapı A.Ş.'nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, şirketin yanı sıra 39169690036 T.C. kimlik numaralı Zeynep İnci'nin konkordato talebini de kabul etmedi.
Mahkemenin ilan edilen kararında şu ifadeler yer aldı:
"İLANT.C.ANKARA BATI 1 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDENESAS NO :
2025/1431 Mahkememizin 11/11/2026 tarihli kararı uyarınca; Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 450410 nosunda kayıtlı olan, 9810637604 vergi numaralı, YKC YAPI ANONİM ŞİRKETİ'nin konkordato talebinin REDDİ ile İİK nın 292/1 maddesi gereğince 11/11/2026 günü saat 14:41 itibariyle İFLASINA,39169690036 T.C. Kimlik numaralı ZEYNEP İNCİ'nin konkordato talebinin REDDİNE,Dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, Konkordato komiserlerinin görevinin sonlandırılmasına, Alacaklılar yönünden ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur."