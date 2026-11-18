Ankara merkezli YKC Yapı, mali darboğazdan çıkamayarak iflas etti. Askeri tesisler ve kamu kurumları için önemli projeler üstlenen şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilirken, iflas kararı 11 Kasım 2026'da yürürlüğe girdi.

Finansal darboğazı aşamayan şirketlere yönelik iflas kararlarına bir yenisi eklendi. Ankara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, şirketin 11 Kasım 2026 saat 14.41 itibarıyla iflasına karar verdi. Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin konkordato talebi de kabul edilmedi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, YKC Yapı daha önce Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Hava Lojistik Komutanlığı içme suyu deposu işi, 48 adet komutan konutu yapımı, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım ve onarım işi ile Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik projeleri üstlenmişti.

MAHKEMEDEN YKC YAPI HAKKINDA İFLAS KARARI

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/1431 esas numaralı dosya kapsamında verdiği kararla YKC Yapı A.Ş.'nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, şirketin yanı sıra 39169690036 T.C. kimlik numaralı Zeynep İnci'nin konkordato talebini de kabul etmedi.

Mahkemenin ilan edilen kararında şu ifadeler yer aldı: