2027 asgari ücret zammı için gözler aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrilirken, yüzde 30 zam senaryosuna ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaşıldı. Bu tahmine göre net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için gözler aralık ayında başlaması beklenen görüşmelere çevrildi. Yeni ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler gündemdeki yerini korurken, ekonomist ve Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'ten dikkat çeken bir hesaplama geldi. Dinç, geçmiş enflasyonun dikkate alınması halinde asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini belirterek net ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselebileceğini ifade etti.

YUSUF DİNÇ'TEN GEÇMİŞ ENFLASYON VURGUSU

Asgari ücret artışında yalnızca gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentilerinin esas alınmasını yeterli bulmayan Dinç, gerçekleşen enflasyonun da hesaplamaya dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de hayat pahalılığının temel sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Dinç, gerçekleşmeyen enflasyon hedefleri üzerinden yapılan ücret artışlarının çalışanların alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Dinç'e göre asgari ücret belirlenirken çalışanların yaşam ve geçim koşulları dikkate alınmalı, geçmiş dönemde gerçekleşen enflasyon da ücret artışında belirleyici olmalı.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 36 BİN 498 TL OLACAK

Dinç'in değerlendirmesinde yüzde 30'luk zam senaryosu öne çıktı. Bu oranda artış yapılması halinde net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye yükselebileceği hesaplandı.

2026 yılında uygulanan mevcut asgari ücret ise aylık brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıların ardından yeni dönem ücretine ilişkin değerlendirmelerin netleşmesi öngörülüyor.

Yusuf Dinç'in gündeme getirdiği yüzde 30 zam oranı ise bir tahmin ve hesaplama niteliği taşıyor. 2027 yılı asgari ücretine ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor.