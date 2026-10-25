2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 zam oranlarına dayanan üç farklı senaryo gündeme geldi. Hesaplamalara göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL ile 37 bin 536 TL arasında olması öngörülüyor.

Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrilirken, 2027 yılında geçerli olacak ücret için farklı zam senaryoları gündeme geldi. Kulislerde konuşulan ve mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, net asgari ücretin 36 bin TL ile 37 bin 500 TL arasında değişebileceği öngörülüyor.

Sabah'ın aktardığına göre, asgari ücret için yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 olmak üzere üç farklı zam senaryosu hesaplandı. Söz konusu rakamlar, henüz kesinleşmiş bir ücret artışını değil, olası artışlara göre yapılan hesaplamaları yansıtıyor.

YÜZDE 33,7 ZAM SENARYOSU: NET ÜCRET 37 BİN 536 TL

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde, asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak öngörüldü. Bu kaynakta, 2027 yılı için yüzde 33,7 oranında artış hesaplandı.

Bu oranın asgari ücrete yansıtılması durumunda net ücretin 37 bin 536 TL'ye, brüt ücretin ise 44 bin 161 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU: NET ASGARİ ÜCRET 36 BİN 49 TL

Asgari ücret için değerlendirilen bir diğer senaryo, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon tahminine dayanıyor. Tahmin edilen yüzde 28,4'lük artışın uygulanması halinde net asgari ücretin 36 bin 49 TL, brüt asgari ücretin ise yaklaşık 42 bin 410 TL olabileceği belirtiliyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU: NET ÜCRET 36 BİN 500 TL

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması ihtimalinde ise brüt ücretin yaklaşık 42 bin 939 TL'ye, net ücretin de 36 bin 500 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Üç farklı senaryoda hesaplanan rakamlar, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin tahminleri ortaya koyuyor. Kesin ücret ise yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.