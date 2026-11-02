2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Ancak çalışanların hakkı yalnızca maaşla sınırlı değil. Fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi konularda da önemli yasal güvenceler bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı 2026 yılı ücret hesaplamasına göre brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlendi.

Bu tutar, 1 Ocak-31 Aralık 2026 döneminde geçerli. Çalışanların ücret hesaplamalarında brüt ve net tutarlar arasındaki farkın dikkate alınması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALABİLİR

Asgari ücretle çalışmak, fazla mesai ücretinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. İş Kanunu'ndaki koşullara göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

Fazla çalışma ücretinin normal saatlik ücretin yüzde 50 artırılmasıyla hesaplanması gerekiyor. İşçinin çalışma sürelerini ve bordrosunu takip etmesi, hak ettiği ödemelerin kontrol edilmesi açısından önemli.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI BULUNUYOR

İş yerinde belirli çalışma süresini tamamlayan çalışanlar yıllık ücretli izin hakkı kazanıyor. Bir yılını dolduran işçiler için yıllık izin hakkı doğuyor ve izin süresi kıdeme göre değişiyor.

İşçinin yıllık izin kullanması, işverenin keyfine bağlı bir uygulama değil. Kanuni koşullara göre çalışanların dinlenme hakkı bulunuyor. Kullanılmayan izinlerin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde ücrete dönüşmesi de gündeme gelebiliyor.

HAFTA TATİLİ VE RESMÎ TATİL ÜCRETLERİ UNUTULMAMALI

Çalışanların hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin hakları da bulunuyor. Bu günlerde çalışma yapılması halinde ilgili mevzuata göre ilave ücret ödenmesi gerekebiliyor.

Özellikle vardiyalı çalışanların hangi günlerde çalıştıklarını kayıt altına alması önemli. Bordroda gösterilen günler ile fiilî çalışma süreleri karşılaştırılmalı.

KIDEM TAZMİNATI HER İŞTEN AYRILANA ÖDENİYOR MU?

Kıdem tazminatı, işçinin çalışma süresi ve iş sözleşmesinin sona erme nedenine göre gündeme geliyor. Her istifa eden çalışanın otomatik olarak kıdem tazminatı alacağı düşüncesi doğru değil.

Kanunda belirtilen şartların oluşması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Emeklilik nedeniyle ayrılma, işverenin haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesini feshetmesi ve bazı özel durumlar bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

MAAŞI EKSİK YATAN ÇALIŞAN NE YAPMALI?

Çalışanların her ay banka hesaplarına yatırılan maaşı bordroyla karşılaştırması gerekiyor. Eksik ödeme, fazla mesai ücretinin verilmemesi veya izin haklarının kullandırılmaması durumunda belgelerin saklanması önemli.

İşçi, uyuşmazlığın niteliğine göre arabuluculuk ve yasal başvuru yollarını değerlendirebilir. Özellikle iş sözleşmesini sona erdirmeden önce hakların öğrenilmesi ileride yaşanabilecek kayıpları önleyebilir.

ÜCRETSİZ İZİN VE ÜCRETLİ İZİN AYNI ŞEY DEĞİL

Çalışanların en çok karıştırdığı konulardan biri ücretsiz izin ile yıllık ücretli izin arasındaki fark. Yıllık izin, işçinin ücretini alarak dinlenmesini sağlayan kanuni bir hak.

Ücretsiz izin ise farklı hukuki koşullara tabi. İşverenin her istediğinde çalışanı tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarması mümkün değil. Uygulamanın şartları ve çalışanın onayı gibi konular somut olaya göre değerlendirilmeli.