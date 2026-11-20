Türkiye’de 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında başlayacak olan görüşmeler öncesinde, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken tahminler geldi.

Ekonomim’in haberine göre; Karakaş zam oranlarıyla ilgili olası üç formülü şu şekilde sıraladı:

1. Yüzde 29.5’lik yıl sonu enflasyon tahmini doğrudan asgari ücret artışına uygulanacak. Bu durumda çalışanların maaşına yaklaşık 8 bin 282 lira zam yapılacak. Böylece halen 28 bin 75 TL olan net asgari ücret 36 bin 357 TL’ye yükselecek.

2.İşverene yönelik vergi istisnasında beklenen yüzde 33.7’lik artış oranı dikkate alınacak. Bu oranın yeni asgari ücret belirlenirken zam oranı olarak uygulanması halinde çalışanların aylık maaşına 9 bin 461 lira eklenecek. Asgari ücret 37 bin 536 TL olacak.

3.Kulislerdeki üçüncü senaryo, en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu formülde, asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması değerlendiriliyor. Bu ihtimalde aylık ücrete 9 bin 826 lira eklenecek. Böylece asgari ücret 37 bin 901 TL’ye çıkacak.

İNTiBAK YAPILMADAN EMEKLi AYLIKLARINDA ADALET OLMAZ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Ankara’daki Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin artık yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Aras, iktidara seslenerek “Emekli aylıklarında adaletin sağlanması için kapsamlı bir intibak düzenlemesi artık kaçınılmaz” dedi. (ANKA)