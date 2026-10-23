ASELSAN, uluslararası bir müşteriye radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemleri satışı için 442,5 milyon dolarlık sözleşme duyurdu. İlk yarı verileri ve ardından açıklanan anlaşmalardan derlenen yaklaşık sözleşme büyüklüğü 13,3 milyar dolara ulaştı.

ASELSAN, 23 Ekim'de uluslararası bir müşteriye radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsayan 442,5 milyon dolarlık anlaşma açıkladı. Müşterinin adı paylaşılmadı.

Yeni ihracat anlaşmasıyla birlikte, yılın ilk yarısındaki yeni işler ve sonraki dönemde duyurulan sözleşmelerden derlenen toplam büyüklük yaklaşık 13,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

HAVA SAVUNMASINDA PEŞ PEŞE SÖZLEŞMELER

Yılın ilk yarısını 4 milyar 897 milyon dolarlık yeni işle tamamlayan ASELSAN, temmuzdan itibaren hava savunma alanında yüksek tutarlı sözleşmeler duyurdu.

Temmuzda SSB ile yaklaşık 1,47 milyar euroluk anlaşma imzalandı. Eylülde ROKETSAN'dan 1,23 milyar euroluk alt bileşen siparişi geldi. Ekimde ise uzun menzilli hava savunma için 1,01 milyar euro, hibrit hava savunma sistemleri için 2,46 milyar euro tutarında sözleşmeler açıklandı.

SÖZLEŞME TUTARI, KASAYA GİREN PARA DEĞİL

GZT'nin açıklanan verilerden derlediği hesapta, ilk yarı toplamına sonraki dönemde duyurulan 6,66 milyar euro ve 920,4 milyon dolarlık anlaşmalar eklendi. Euro başına yaklaşık 1,12 dolar kullanılarak toplam sözleşme büyüklüğü yaklaşık 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yurt içi ve ihracat siparişlerini kapsayan bu tutar, şirketin resmi yıl içi toplamı değil. Tutarın tamamı bu yıl kasaya giren para anlamına da gelmiyor. Siparişlerin satış gelirine dönüşmesi, projelerin teslimat takvimine bağlı olacak.