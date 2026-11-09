Arsa yatırımı yapmayı düşünen vatandaşların, satın alma öncesinde imar durumunu ve yapılaşma koşullarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü her boş araziye ev yapmak mümkün değil. Kadastro yolu, hisseli mülkiyet ve imar izni gibi ayrıntılar, hem yatırımın değerini hem de arazinin kullanım imkânlarını doğrudan etkiliyor.

Arsa yatırımı, uzun vadeli kazanç beklentisiyle tercih edilen seçenekler arasında bulunuyor. Ancak bir arazinin ucuz olması, mutlaka iyi bir yatırım olduğu anlamına gelmiyor.

Satın alınacak taşınmazın belediyedeki imar durumu mutlaka incelenmeli. Konut, ticaret, tarım veya başka bir kullanım amacıyla ayrılmış olması, arazinin nasıl değerlendirilebileceğini belirliyor.

Özellikle tarla vasfındaki taşınmazların doğrudan konut yapılabilecek arsa olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yapılaşma koşulları, ilgili imar mevzuatına ve taşınmazın bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor.

HİSSELİ ARSALARDA RİSK DAHA FAZLA OLABİLİR

Hisseli arsa satın alırken yalnızca toplam arazinin büyüklüğüne bakmak yeterli değil. Tapuda hangi oranda pay sahibi olunacağı ve diğer hissedarların kimler olduğu araştırılmalı.

Bir taşınmazda belirli bir köşenin size ait olduğu düşüncesi, tapuda fiilen ayrılmış bağımsız bir bölüm bulunduğu anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle hisseli mülkiyet ile müstakil tapu arasındaki fark bilinmeli.

Ayrıca arazinin kadastro yoluna cephesi, elektrik ve su altyapısı gibi unsurlar da değerlendirilmelidir. Ulaşım imkânı bulunmayan veya hukuki kısıtlamaları olan taşınmazlar ileride sorun çıkarabilir.

Yatırım öncesinde belediye, tapu müdürlüğü ve ilgili resmi kurumlardan bilgi alınması büyük önem taşıyor. Sadece emlak ilanındaki açıklamalara güvenerek kapora verilmemeli.