Arda Güler'in hakemle diyaloğu gülümsetti: O anlar milyonlarca kez izlendi

Real Madrid'in Racing ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler'in bir pozisyon sonrası hakeme yaptığı itiraz kameralara yansıdı. Hakem Jose Luis Munuera Montero'nun milli futbolcuya gülümseyerek verdiği yanıt sosyal medyada ilgi gördü.