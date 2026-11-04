Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Racing karşılaşmasında yaşanan bir pozisyonun ardından hakemle girdiği diyalogla gündeme geldi. Arda Güler'in itirazı, hakem kamerası tarafından kaydedilirken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından sarı kart bekleyen Arda Güler, hakem Jose Luis Munuera Montero'ya itiraz etti. Hakemin milli futbolcuya gülümseyerek karşılık vermesi ise izleyenlerin dikkatini çekti.
ARDA GÜLER İLE HAKEM ARASINDAKİ DİYALOG
Hakem kamerasına yansıyan görüntülerde Arda Güler ile hakem arasında şu konuşma yaşandı:
-Arda Güler: Hocam, sarı kart, sarı kart mı?
-Hakem: Sakin ol Arda. Haydi Arda, haydi.
İkilinin samimi diyaloğunu gösteren görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Arda: “Ref, yellow card, yellow?” Ref: “Arda, CALM DOWN.” “Come on, Arda, come on.” 😅😂 https://t.co/ejiumDscDf— Arda Güler (fan) (@iHQGuler) November 3, 2026