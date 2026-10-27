Aynı güzergâhta daha fazla yakıt harcadığını fark eden sürücülerin araç bakımı, lastik basıncı ve sürüş alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekiyor. Tüketimdeki belirgin artış, bazen teknik bir sorunun işareti olabiliyor.

Otomobil sahipleri için yakıt giderleri, araç kullanım maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yakıt fiyatlarındaki değişim bütçeyi etkilerken aracın normalden fazla tüketim yapması da masrafları artırabiliyor. Böyle bir durumda önce tüketimin gerçekten arttığından emin olmak ve ölçümü benzer koşullarda yapmak gerekiyor.

Lastik basıncının üreticinin önerdiği değerlerin altında olması, aracın gereğinden fazla yakıt tüketmesine katkıda bulunabilir. Bagajda gereksiz ağırlık taşımak, yoğun trafik, kısa mesafeli sürüşler ve sık hızlanıp fren yapmak da tüketimi etkileyebilir. Bu faktörler, özellikle şehir içi kullanımda daha belirgin hale gelebilir.

Bunun yanında hava filtresi, motor yönetim sistemi veya diğer mekanik bileşenlerle ilgili sorunlar da tüketim artışına yol açabilir. Gösterge panelinde uyarı ışığı yanıyorsa veya araçta çekiş düşüklüğü, olağan dışı ses ya da koku fark ediliyorsa kontrolü ertelememek gerekir.

Sürücüler yakıt tüketimini düzenli takip ederek değişiklikleri daha kolay fark edebilir. Sorun devam ediyorsa aracı yetkili veya güvenilir bir serviste kontrol ettirmek, rastgele parça değiştirmekten daha doğru bir yaklaşımdır.