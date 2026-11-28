Yeni Bina Yangın Yönetmeliği ile elektrikli araçların otoparklarda şarj edilmesine yeni kurallar getirildi. Müstakil konutlar hariç ev tipi prizlerle şarj yasaklanırken, mevcut şarj sistemlerine yönetmeliğe uyum sağlamaları için 1 Ocak 2029'a kadar süre tanındı.

Yeni Bina Yangın Yönetmeliği, Resmî Gazete'nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle elektrikli araçların otoparklarda şarj edilmesine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Müstakil konutlar hariç olmak üzere otoparklarda elektrikli araçların ev tipi prizler üzerinden şarj edilmesi yasaklandı. Uzatma kablosuyla yapılan şarj işlemlerine de izin verilmeyecek.

OTOPARKLARDA EV TİPİ PRİZLE ŞARJ YASAKLANDI

Elips Haber'de yer alan habere göre, yeni yönetmeliğin otoparklarla ilgili maddesinde, “Müstakil konutlar hariç, üzerinde kontrol ünitesi bulunsa dahi şarj kablolarıyla ev tipi prizler üzerinden bağlantı yapılamayacağı” hükmüne yer verildi.

Bu düzenlemeyle müstakil konutlar dışındaki otoparklarda elektrikli araçların standart ev tipi prizler üzerinden şarj edilmesi yasaklandı. Böylece uzatma kablosu veya kontrol ünitesi bulunan şarj kabloları kullanılarak yapılan şarj işlemleri de kapsam dışında bırakıldı.

ŞARJ SİSTEMLERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yeni yönetmelikle elektrikli araç şarj sistemlerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Buna göre şarj sistemlerinde elektrik akımını kesebilecek devre kesicilerin bulundurulması zorunlu hâle getirildi.

Ayrıca kapalı otoparklardaki elektrik sistemlerinin yangın ve su baskınından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekecek. Bunun yanı sıra tüm otoparklarda, herhangi bir ayrım yapılmaksızın yaygın algılama sistemleri kurulacak.

MEVCUT ŞARJ ÜNİTELERİ İÇİN SON TARİH 1 OCAK 2029

Yeni düzenleme yalnızca kurulacak şarj sistemlerini değil, mevcut üniteleri de kapsıyor. Alışveriş merkezlerindeki şarj noktaları da dâhil olmak üzere kapalı otoparklarda bulunan mevcut şarj sistemlerinin 1 Ocak 2029 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesi gerekiyor.

Böylece otoparklardaki elektrikli araç şarj altyapısının yeni yangın güvenliği standartlarına uyum sağlaması ve olası yangın risklerinin azaltılması hedefleniyor.