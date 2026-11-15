Şehirlerarası karayollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. 5 Nisan 2027 tarihine kadar sürecek kurala uymayan araç sahiplerine 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte trafikte kış hazırlıkları hız kazanırken, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla resmen başladı.

5 Nisan 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan düzenlemeye uymayan ticari araç sahiplerine 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

UYGULAMA HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Türkiye'de tescil edilmiş olsun ya da olmasın şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçları kapsayan düzenlemenin detayları ve araç gruplarına göre şartları şu şekilde belirlendi:

Ağır Vasıtalar: Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli (çeker) dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.

Hafif Ticari ve Yolcu Araçları: Kamyonet, minibüs ve ticari taksilerde dört lastiğin birden kış lastiği olması şart koşuluyor.

Hususi Otomobiller: Özel araçlar için takvime bağlı yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde can güvenliği için kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.

2026-2027 SEZONU LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Uygulamanın başlamasıyla birlikte 2026-2027 kış sezonunda uygulanacak lastik sökme-takma tarifeleri de netleşti. Jant ölçüsüne göre 1.500 liradan başlayıp 3.000 liraya kadar çıkan güncel değişim ücretleri şöyle sıralanıyor:

13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

18 inç jantlar: 2.000 TL

19 inç jantlar: 2.250 TL

20 inç jantlar: 2.500 TL

21 inç jantlar: 3.000 TL