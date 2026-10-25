Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 34 yaşındaki Hakan Ç.’ye, ilk yardımı tesadüfen olay yerinden geçen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AKP Milletvekili İshak Şan yaptı.

DHA- Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. Kaza yerinden geçen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıyla ilgilendi.

KAZA ADIYAMAN-GÖLBAŞI KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Yunus D. yönetimindeki 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı.

VALİ VE MİLLETVEKİLİ YARALIYLA İLGİLENDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Besni ilçesinden Adıyaman’a dönen Vali Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan da kaza yerinde durdu.

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya ilk müdaheleyi Küçük ve Şan yaptı

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hakan Ç.’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Hakan Ç., tedavi altına alındı.