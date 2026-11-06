Türkiye’deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren uyarı gündeme geldi. Küçük tutarlı borçlar nedeniyle araçlara işlenen yakalama kararları, trafik kontrollerinde araçların bağlanmasına neden olabiliyor. Söz konusu kayıtlar, zorunlu trafik sigortası ve periyodik muayene işlemlerini de engelleyebiliyor.

Günlük yaşamın yoğunluğu içinde unutulan bir vergi borcu, ödenmeyen bir fatura veya geciken kredi taksiti, araç sahipleri için beklenmedik sonuçlara yol açabiliyor. İcra müdürlükleri ya da ilgili kamu kurumları tarafından yürütülen yasal takipler kapsamında, araç hakkında yakalama kararı verilebiliyor.

Araç siciline yakalama kaydı işlenmesi halinde sürücüler, trafik uygulamalarında araçlarının yakalanması ve yediemin otoparkına çekilmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Üstelik bu kayıt, zorunlu trafik sigortası ve araç muayenesi işlemlerini de etkileyebiliyor.

HACİZ ŞERHİ İLE YAKALAMA KARARI AYNI ANLAMA GELMİYOR

Araç sahiplerinin en çok karıştırdığı konuların başında haciz ve yakalama kararı arasındaki fark geliyor.

Araç üzerinde yalnızca haciz kaydı bulunması, zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına engel oluşturmuyor. Ancak araç hakkında icra, mahkeme veya idari karar nedeniyle yakalama kaydı bulunması halinde sigorta şirketlerinin sistemleri üzerinden yeni poliçe düzenlenemeyebiliyor.

Dolayısıyla yalnızca haciz kaydı bulunan araçlarla hakkında yakalama kararı verilen araçların hukuki durumları birbirinden farklılık gösteriyor.

SİGORTASIZ ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMİYOR

Yakalama kararı nedeniyle zorunlu trafik sigortasının yenilenememesi, araç muayenesi sürecini de etkiliyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçlar muayeneye alınmıyor.

Bu nedenle geçerli trafik sigortası bulunmayan araçların periyodik muayene işlemleri gerçekleştirilemiyor. Ayrıca yakalama kararı bulunan bir araçla trafiğe çıkılması halinde, polis veya jandarma kontrolünde yakalama işlemi uygulanarak aracın otoparka çekilmesi söz konusu olabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ KAYDI NASIL KONTROL EDİLİR?

Araç sahiplerinin haciz, rehin ve yakalama gibi kayıtların bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor. Bunun için e-Devlet üzerinden araç bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kontrol işlemi için şu adımlar izlenebiliyor:

e-Devlet Kapısı'na kimlik bilgileriyle giriş yapılır.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araç sorgulama hizmeti veya “Araçlarım” bölümü açılır.

İlgili araç seçilerek hak mahrumiyeti ve araç kayıtlarına ilişkin bilgiler incelenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü de e-Devlet üzerinden araçların hak mahrumiyeti ve bazı tescil bilgilerinin görüntülenebildiğini belirtiyor.

BORCU ÖDEMEK YAKALAMA KARARINI OTOMATİK OLARAK KALDIRMIYOR

Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise borcun ödenmesinin ardından yakalama kaydının kaldırılması süreci.

Borç bankaya veya ilgili icra dosyasına yatırılmış olsa bile yakalama kararının sistemden kaldırılması için ilgili icra dairesi ya da kamu kurumunun gerekli resmî işlemleri tamamlaması gerekiyor.