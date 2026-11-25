Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni araç muayene sistemini duyurdu. Ağustos 2027’de devreye girecek sistemle kredi kartı komisyonu kaldırılacak, yapay zekâ destekli teknolojiler sayesinde istasyonlardaki bekleme süreleri azaltılacak.

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemeyle araç muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen sürücülerden alınan komisyon uygulaması sona erecek. Ayrıca muayene istasyonlarında yapay zekâ destekli teknolojiler kullanılacak ve bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, yeni araç muayene sisteminin ayrıntılarını paylaştı.

ARAÇ MUAYENESİNDE KREDİ KARTI KOMİSYONU KALKIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de hizmete gireceğini açıkladı.

Yeni uygulamayla birlikte araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen sürücülerden komisyon alınmayacak. Böylece ödeme sırasında araç sahiplerine yansıtılan ek maliyet ortadan kaldırılacak.

ARAÇ MUAYENESİNDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni sistemde yapılacak değişiklikler yalnızca ödeme kolaylığıyla sınırlı kalmayacak. Araç muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı da yenilenecek.

Yapay zekâ destekli sistemlerin devreye alınmasıyla muayene işlemlerinin daha güvenilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiler sayesinde istasyonlardaki yoğunluğun azaltılması ve sürücülerin daha kısa sürede işlemlerini tamamlaması hedefleniyor.

BAKAN URALOĞLU YENİ SİSTEMİN BAŞLAYACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni araç muayene sistemine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."

YENİ ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ NELER GETİRECEK?

Ağustos 2027'de hizmete girmesi planlanan yeni sistemle birlikte araç sahiplerini ilgilendiren değişiklikler şöyle sıralanıyor:

·Kredi kartıyla yapılan araç muayene ödemelerinde komisyon alınmayacak.

·Muayene işlemlerinde yapay zekâ destekli teknolojiler kullanılacak.

·Araç muayene istasyonlarının teknolojik altyapısı yenilenecek.

·İstasyonlardaki yoğunluğun ve bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenecek.

·Muayene işlemlerinin güvenilirliğinin artırılması amaçlanacak.

Yeni sistemin Ağustos 2027'de devreye alınmasıyla araç muayene işlemlerinde hem ödeme kolaylığı hem de teknolojik yeniliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.



