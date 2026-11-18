Aracını muayeneye götürecek sürücülerin bazı ayrıntıları önceden kontrol etmesi gerekiyor. Ağır kusur, eksik ekipman ve muayene sürecine ilişkin kurallar, araç sahiplerinin yeniden işlem yapmak zorunda kalmasına neden olabiliyor.

Türkiye'de trafiğe çıkan araçların belirli aralıklarla muayeneden geçirilmesi gerekiyor. Araç muayenesi, otomobillerin teknik açıdan güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Muayene sırasında aracın fren sistemi, aydınlatmaları, lastikleri, direksiyon sistemi ve diğer güvenlik donanımları kontrol ediliyor.

Araç sahiplerinin muayene öncesinde temel kontrolleri yaptırması, işlemlerin sorunsuz tamamlanmasına yardımcı olabiliyor.



AĞIR KUSUR TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?



Muayene sonucunda ağır kusurlu bulunan araçlar, gerekli eksiklikler giderilmeden muayeneden geçemiyor. Araç sahibinin belirtilen kusurları düzelttikten sonra yeniden kontrol sürecine girmesi gerekiyor.

Fren sistemi, lastikler ve güvenliği doğrudan etkileyen parçalar bu kontrollerde önem taşıyor.

Hafif kusur ile ağır kusur arasındaki farkın bilinmesi de araç sahipleri açısından önem taşıyor.



MUAYENE ÖNCESİ HANGİ BELGELER KONTROL EDİLMELİ?



Araç sahiplerinin ruhsat, kimlik ve muayene işlemleri için gerekli diğer belgeleri hazır bulundurması gerekiyor.

Ayrıca araç üzerindeki haciz, yakalama veya muayeneye engel oluşturabilecek kayıtların önceden kontrol edilmesi yararlı oluyor.

Muayene tarihinin geçirilmesi halinde mevzuata göre gecikme bedeli uygulanabildiği için araç sahiplerinin son günü beklememesi gerekiyor.