İkinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk galerilere de yansıdı. Ziyaretçi sayısının ciddi oranda azaldığını belirten sektör temsilcileri, sıfır araç kampanyaları ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaların piyasayı etkilediğini ifade etti. Galericiler, satışlarda hareketlilik için yılbaşını bekliyor.

Otomobil piyasasında alıcılar ve satıcılar beklemeye geçerken ikinci el araç ticaretindeki yavaşlama sürüyor. Kanal D Haber’de yer alan habere göre, ikinci el otomobil ilanlarının sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,5 azaldı. Galericiler, fiziki ziyaretlerdeki düşüşün de piyasadaki durgunluğun daha belirgin hale getirdiğini söylüyor.

“100, 200 KİŞİ GELİYOR”

Galerici Hulusi Cankurtaran, galerilere gelen ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşandığını ifade etti. Eskiden günlük ziyaretçi sayısının ortalama 5 bin civarında olduğunu belirten Cankurtaran, mevcut durumu şu sözlerle anlattı:

“Gelip gidenler eskiden ortalama günde 5000 kişi gelirdi. Şimdi ise bu ortalaması 100, 200, 300'e kadar düştü”

Piyasadaki yavaşlamayla birlikte hem alıcıların hem de satıcıların beklemeyi tercih ettiği, ikinci el araç ticaretinde beklentilerin ise giderek gerilediği belirtildi.

İKİNCİ EL PİYASASINI ETKİLEYEN İKİ NEDEN

Galericiler, ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun nedenleri arasında sıfır araç kampanyalarını ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaları gösteriyor. Sıfır kilometre araçlarda sunulan kampanyaların ikinci el araçlara olan talebi etkilediği, altın ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de alım kararlarını erteleyen faktörler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Galerici Hulusi Cankurtaran, sıfır araç kampanyaları ve piyasalardaki değişimlerin etkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sıfır otomobillerin kampanyaları ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğu daha da çok destekleyip daha da çok durgunlaştırıyor. Altının, doların düşmesi, çıkması ikinci el otomobil piyasasını çok yerinde saydırıyor.”

GALERİCİLERİN BEKLENTİSİ YILBAŞI

İkinci el otomobil piyasasında satışların yavaş seyretmesi nedeniyle galericiler, önümüzdeki dönemde hareketlilik yaşanmasını bekliyor. Hulusi Cankurtaran, satışlar konusunda yılbaşını işaret ederek, “Bundan sonraki satışlarımızda ise yılbaşını bekliyoruz” dedi.