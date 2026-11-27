Apartmanlarda yangın güvenliğini tehlikeye atan alışkanlıklar sona eriyor. Yeni düzenlemeyle yangın merdivenleri ve koridorlar boş tutulacak, söndürme ekipmanlarının önü kapatılmayacak. Sakinlerin tahliye kurallarına uyması ve düzenli yangın tatbikatlarını dikkate alması gerekecek.

2007 yılından bu yana yürürlükte olan yangın mevzuatını değiştiren yeni Bina Yangın Yönetmeliği, 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca ev sahibini, kiracıyı ve bina yöneticisini ilgilendiren düzenleme; 30,50 metreyi aşan apartmanlardan 200’den fazla kişinin yaşadığı sitelere kadar birçok yapıya yeni yükümlülükler getiriyor. Zorunlu yangın güvenliği önlemleri, acil durum ekipleri ve düzenli tatbikatlar yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

YENİ YÖNETMELİK 1 OCAK 2028’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 148 maddelik yeni yönetmelik, 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenleme, binaların yalnızca inşaat aşamasını değil; kullanım, bakım ve denetim süreçlerini de kapsıyor.

Yeni kurallara göre yangın güvenliği şartlarını karşılamayan yapılara inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni veya iş yeri açma ruhsatı verilmeyecek.

30,50 METREDEN YÜKSEK APARTMANLARA YENİ ZORUNLULUK

Eski yönetmeliğe uygun yangın güvenliği önlemlerini almış mevcut binalardan genel olarak ek masraf veya tadilat talep edilmeyecek. Tescilli tarihî yapılarda da 2007 yönetmeliğine uygun önlemlerin alınmış olması hâlinde mevcut durum korunacak.

Ancak yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlar için yeni yükümlülükler getirildi. Bu binalarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması, ayrıca standartlara uygun taşınabilir yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunlu olacak.

MEVCUT BİNALARA EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAK İÇİN 1 YIL SÜRE

Binalara entegre güneş enerjisi sistemleri (GES) bulunan veya kurulacak yapılarda acil durum devre kesicileri kullanılacak. Ayrıca bu sistemlere ilişkin yerleşim planlarının hazır bulundurulması gerekecek.

Mevcut binalar, söz konusu eksiklikleri yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlayacak. Buna göre gerekli düzenlemeler için son tarih 1 Ocak 2029 olacak.

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR

Kat mülkiyetine tabi apartman ve sitelerde yangın güvenliği önlemlerinin alınması, periyodik kontrollerin yaptırılması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesinden bina ve site yöneticileri doğrudan sorumlu olacak.

Yönetmelikle, apartman bütçesinden yangın güvenliği için ayrılan kaynakların başka amaçlarla kullanılması da yasaklanıyor. Kamu binalarında ise bu sorumluluk, kurumun en üst yöneticisi tarafından görevlendirilecek birim amirine ait olacak.

200’DEN FAZLA KİŞİNİN YAŞADIĞI SİTELERE ACİL DURUM EKİBİ ŞARTI

Büyük yaşam alanlarında ve toplu yapılarda, olası yangınlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için acil durum ekipleri oluşturulması zorunlu hâle getirildi.

Buna göre 200’den fazla kişinin yaşadığı sitelerde, 30,50 metreden yüksek konutlarda ve 50’den fazla kişinin bulunduğu konut dışı yapılarda belirli sayılarda görevli ekipler kurulacak.

Bu kapsamda en az 3’er kişilik söndürme ve kurtarma ekipleri ile en az 2’şer kişilik koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturulacak. Ekiplerde görev alacak kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri, bina sakinlerinin kolayca görebileceği alanlara asılacak.

HER YIL YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILACAK

Yeni yönetmelik kapsamındaki tüm yapılarda yılda en az bir kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilecek.

Okullar, hastaneler, 25 odadan büyük oteller ve 51,50 metreden yüksek binalarda tatbikatlar itfaiye veya yangın güvenliği uzmanının gözetiminde yapılacak. Yönetmeliğe uygun gerçekleştirilmeyen tatbikatların ise üç ay içinde tekrarlanması gerekecek.

YANGIN MERDİVENLERİNE EŞYA BIRAKILAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle kaçış yollarının ve yangın merdivenlerinin amacı dışında kullanılması da engellenecek. Bu alanlara eşya bırakılmasına izin verilmeyecek. Toplu yapılarda kat tahliye planları, herkesin görebileceği noktalara yerleştirilecek.

Periyodik denetimlerini yaptırmayan, güncel yangın güvenliği raporu almayan veya tespit edilen eksiklikleri gidermeyen bina sahipleri ve yöneticileri hakkında İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanabilecek.