Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, 2027 yılında yürürlüğe girecek yeni elektrik tüketim limiti ve doğal gazdaki kademeli fiyatlandırmanın apartman ve site bütçelerine yansıyacağını belirterek, gerçekçi maliyet analizleri yapılmadan hazırlanan bütçelerin yıl içinde ek aidat artışlarını beraberinde getirebileceğini vurguladı.

AA- Apartman ve site yönetimlerinde 2027 yılı işletme projelerinin hazırlık süreci yaklaşırken, enerji piyasasında yapılan yeni düzenlemelerin aidat hesaplamalarına da yansıması bekleniyor.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, yönetimlerin yeni yıl bütçelerini hazırlarken yalnızca enflasyon oranlarını dikkate almalarının yeterli olmayacağını belirtti. Sağır, aidatların doğru ve sürdürülebilir şekilde hesaplanabilmesi için enerji tüketim limitleri ile olası maliyet senaryolarının da bütçe planlamasına dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ORTAK ALAN ELEKTRİĞİNDE TÜKETİM LİMİTİ 3 BİN KİLOVATSAATE DÜŞÜRÜLÜYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararı doğrultusunda, mesken aboneleri için yıllık son kaynak elektrik tüketim limiti, 1 Ocak 2027 itibarıyla 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülecek. Yeni düzenleme, apartman ve sitelerde ayrı sayaçlar üzerinden ölçülen asansör, hidrofor, kalorifer ve ortak alan aydınlatması gibi elektrik tüketimlerini de kapsıyor.

Bu değişikliğin, ortak alan elektrik giderleri üzerinden apartman ve site bütçelerine doğrudan yansıması bekleniyor.

DOĞAL GAZDA TÜKETİM SINIRINI AŞANLAR İKİNCİ KADEME TARİFESİNE GEÇECEK

Doğal gazda 4 Nisan itibarıyla uygulamaya alınan kademeli fiyatlandırma sisteminde ise illerin son 5 yıllık ortalama tüketiminin yüzde 75 fazlası esas alınıyor.

TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır, belirlenen aylık tüketim sınırının aşılması durumunda yalnızca sınırı aşan miktarın değil, ilgili aya ait toplam tüketimin ikinci kademe tarifesinden ücretlendirildiğine dikkat çekti. Sağır, özellikle merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kazan bakımlarının zamanında yapılmasının ve ısıtma otomasyonunun düzenli olarak takip edilmesinin önemini vurguladı.

'SADECE ENFLASYONA GÖRE BÜTÇE YAPMAK YETERSİZ KALIR'

Merkezi ısıtma sistemine sahip, ortak kullanım alanları geniş ve teknik donanımı yoğun binalarda enerji giderlerinin en önemli maliyet kalemleri arasında yer aldığını belirten Yahya Sağır, apartman ve site yöneticilerine 2027 yılı işletme projelerini hazırlarken kapsamlı bir maliyet analizi yapmaları çağrısında bulundu.

Sağır, bütçe hazırlıklarında izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2026 yılı elektrik tüketimleri abonelik bazında tek tek incelenmeli ve alternatif elektrik tedarik teklifleri değerlendirilmeli. Enerji, personel, teknik bakım ve tedarik giderleri ayrı ayrı analiz edilerek; düşük, orta ve yüksek maliyet artışlarını içeren üç farklı bütçe senaryosu hazırlanmalı. Gerçekçi verilere dayanmayan bütçeler yıl ortasında ek aidat toplanmasına, ödeme güçlüklerine ve hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilir."

KAT MALİKLERİNE 'GENEL KURULA KATILIN' ÇAĞRISI

Kat maliklerinin de yeni yıl bütçelerinin hazırlanması sürecinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Sağır, aidat artışlarının yanı sıra bu artışların hangi gider kalemlerine ve hesaplamalara dayandığının da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Kat maliklerine genel kurullara katılmaları çağrısında bulunan Sağır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kat malikleri yalnızca aidat artış oranına değil, giderlerin hangi verilere dayanarak hesaplandığına bakmalı ve genel kurullara mutlaka katılmalı. 2027'de önceliğimiz aidatları yapay olarak düşük tutmak değil; gerçekçi, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir işletme bütçesi oluşturmak olmalı"