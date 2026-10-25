Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenman sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Genç teknik adamın sağlık durumunun stabil olduğu açıklanırken, Alman basınında Kompany'nin günlük yaşam alışkanlıklarına ilişkin iddialar yer aldı.
Haberlere göre Kompany'nin son dönemde uyku ve beslenme düzenine dikkat etmekte zorlandığı, yoğun kahve tükettiği ve günlük spor alışkanlığını bıraktığı öne sürüldü.
İşte Alman basınında yer alan iddialara göre Kompany'nin yaşam düzenine ilişkin ayrıntılar:
- Geceleri yeterince uyuyamadığı,
- Günlük spor yapmayı bıraktığı,
- Düzensiz saatlerde ve fazla miktarda yemek yediği,
-Gün içinde çok fazla kahve içtiği yer aldı.