DHA- Antalya'nın Kepez ilçesinde bir inşaat alanında çıkan hortum, işçilerin kaldığı konteynerleri savurup parçaladı, kule vincin devrilmesine neden oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak'taki şantiyede meydana geldi. Akşam saatlerinde kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerde bulunan işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

“VİNCİN KONTEYNERE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Olay yerinde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çalışmaların sürdüğünü, başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Hortumun iki konteyneri parçaladığını belirten Şahin, çevredeki binalarda ve aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde benzer bir hasar bulunmadığını anlattı. Şahin, şehrin başka bir yerinden fırtına ya da hortum ihbarı gelmediğini de ifade etti.

Devrilen vincin konteynerlerin üzerine düşmediğini vurgulayan Şahin, “Konteyner ve vincin devrilmesi aynı yerde. Vincin konteynere gelmesi söz konusu değil. Vinç aynı hortum tarafından güneydoğu yönüne doğru devrilmiş. Onun altında herhangi bir yaralı veya can kaybı söz konusu değil” dedi.

Şahin, hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin araştırıldığını belirterek ailelerine başsağlığı, yaralı işçiye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Antalya Valiliği de yazılı açıklamasında, ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, hortumun iki konteyneri parçaladığı ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.