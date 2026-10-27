Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

DHA- Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

KAZA KAZAK TÜNELİ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Isparta-Antalya kara yolunun Kazak Tüneli yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada ölü ve yaralıların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolunda trafik akışında aksamalar yaşandı. Ekiplerin kaza yerindeki müdahale ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.