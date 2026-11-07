Anne veya babasından ev ve taşınmaz miras kalanları ilgilendiren 2026 yılı veraset ve intikal vergisi istisna tutarları belli oldu. Miras yoluyla mal edinen vatandaşların ödeyeceği vergi, belirlenen istisna sınırları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda hesaplanıyor.

Miras yoluyla ev, arsa, para veya başka mal varlığı devralan vatandaşların vergi yükümlülüklerini bilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 yılı için açıkladığı istisna tutarları dikkat çekerken, beyanname konusunda da önemli bir ayrıntı bulunuyor.

MİRAS PAYINDA 2 MİLYON 907 BİN 136 TL İSTİSNASI

Bir yakının vefatından sonra geride kalan ev, arsa, banka hesabı ve diğer mal varlıkları yasal mirasçılara geçiyor. Ancak miras işlemleri yalnızca tapuda isim değişikliğinden ibaret değil. Veraset ve intikal vergisi de mirasçıların dikkat etmesi gereken konular arasında bulunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 yılı için açıkladığı bilgilere göre, miras yoluyla çocuklara ve eşe düşen payların her biri için 2 milyon 907 bin 136 TL tutarında istisna uygulanıyor. Eşin tek başına mirasçı olması durumunda ise kendisine isabet eden miras payı için 5 milyon 817 bin 845 TL istisna bulunuyor.

Bu tutarlar, miras yoluyla gerçekleşen mal varlığı devirlerinde vergi hesabının yapılmasında dikkate alınıyor. Mirasın toplam değeri, mirasçı sayısı ve kişilerin hukuki durumu hesaplamanın sonucunu değiştirebiliyor.

MİRASIN DEĞERİ İSTİSNA ALTINDA OLSA BİLE DİKKAT!

Mirasçılar arasında en çok gözden kaçan konulardan biri beyanname yükümlülüğü. Gelir İdaresi Başkanlığının açıklamasında, miras yoluyla gerçekleşen intikallerde malların toplam değeri istisna tutarının altında kalsa bile beyanname verilmesinin zorunlu olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle miras kalan evin veya diğer mal varlıklarının değerinin düşük olduğunu düşünen vatandaşların herhangi bir işlem yapmadan önce vergi yükümlülüklerini kontrol etmesi gerekiyor. İstisna bulunması, her durumda beyanname verme zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Miras işlemlerinde veraset ilamının alınması, taşınmazların değerinin belirlenmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması önem taşıyor. Özellikle birden fazla mirasçının bulunduğu ailelerde işlemlerin zamanında ve eksiksiz yapılması ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkları azaltabiliyor.

Miras yoluyla mal varlığı edinen vatandaşların 2026 yılına ait vergi istisnalarını ve beyanname koşullarını Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet sitesinden kontrol etmesi gerekiyor.