Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarının sürdüğünü belirterek, projenin hayata geçmesiyle iki şehir arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.

AA- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Demir yolu yatırımlarından hızlı tren projelerine, sürdürülebilir havacılıktan yeşil liman uygulamalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Uraloğlu, 2030 yılına kadar 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEF 2030: 32 ŞEHRE DOĞRUDAN HIZLI TREN

Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla demir yollarının yeniden kalkınma hamlesinin merkezine alındığını belirtti.

Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde seri üretime başlandığını ifade eden Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip trenin demir yolu sanayisi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır. Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."

Mevcut hızlı tren ağıyla 23 ile ulaşıldığını belirten Uraloğlu, 2030 yılına kadar bu sayıyı 32'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN YOLCULUĞU 3,5 SAATE İNECEK

Mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmalara da değinen Uraloğlu, Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 30 dakika kısalacağını ve yolculuğun 3,5 saate ineceğini bildirdi.

Uraloğlu, hızlı tren projelerinin tamamlanmasıyla farklı şehirler arasındaki ulaşımın da önemli ölçüde hızlanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresi 3,5 saate düşecek. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle de Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat 2 saat 15 dakikaya inecek.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKA OLACAK

Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı daha da hızlandıracak Süper Hızlı Tren Projesi hakkında da açıklama yapan Bakan Uraloğlu, projenin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk süresinin projeyle birlikte 80 dakikaya düşeceğini ifade ederek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." dedi.

HAVACILIKTA KARBON EMİSYONLARI AZALTILACAK

Bakan Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması sayesinde uçakların daha kısa ve doğrudan rotalarda uçmasını sağladıklarını belirten Uraloğlu, bu uygulamayla yakıt tüketiminin, karbon emisyonlarının ve uçuş sürelerinin azaltıldığını vurguladı.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yeşil Liman kriterlerinin de güncellendiğini belirten Uraloğlu, BOTAŞ Ceyhan Terminali, Asyaport, İDO Yalova ve Ambarlı Mardaş olmak üzere 4 limanın Yeşil Liman Sertifikası aldığını açıkladı.