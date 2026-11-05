TBMM KİT Komisyonu'nda TCDD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ait hesapları görüşülerek ibra edildi. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Bilecik ve Doğançay'daki tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arasındaki tren yolculuğunun 3 saat 30 dakikaya düşeceğini açıkladı.

AA- TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, TBMM Komisyonu'nda yaptığı sunumda demir yolu yatırımları ve devam eden projelere ilişkin bilgi verdi. Demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını belirten Kurt, sinyalli ve elektrikli hat uzunluklarında da önemli artış yaşandığını söyledi.

Kurt'un paylaştığı verilere göre, sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 772 kilometreye, elektrikli hat uzunluğu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 627 kilometreye yükseldi.

Yıllık demir yolu yük taşıma miktarının 14 milyon tondan 32 milyon tona ulaştığını aktaran Kurt, mevcut altyapıyla günlük 1551 trenin trafiğinin yönetildiğini belirtti. Kurt, günlük 40 bin hızlı tren ve 40 bin konvansiyonel tren yolcusunun taşındığını da ifade etti.

ANKARA-İSTANBUL ARASI YOLCULUK SÜRESİ KISALACAK

Ankara-İstanbul arasındaki yaklaşık 530 kilometrelik hattın yüzde 80'inde tren işletmeciliğinin saatte 250 kilometre hıza uygun şekilde yapıldığını belirten Kurt, devam eden tünel projeleriyle seyahat süresinin daha da kısalacağını söyledi.

Bilecik'te yapımı süren tünelde delme çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Kurt, tünelin hizmete girmesiyle Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk süresinin 9 dakika azalacağını bildirdi.

Doğançay Ripajı Projesi kapsamında 13 kilometrelik bir dağın delindiğini aktaran Kurt, iki tünelin toplam uzunluğunun yaklaşık 7 bin 600 metre olduğunu ve çalışmaların tamamlanması için 350 metrelik bölümün kaldığını söyledi.

Söz konusu tünellerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 19 dakika daha kısalacağını ve yolculuğun 3 saat 30 dakikaya ineceğini belirtti.

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA SÜRE 1,5 SAATE DÜŞECEK

Kurt, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlattı.

Projenin devam eden 76 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule-Halkalı kesimlerinin de tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini ifade eden Kurt, yük taşımacılığında ise sürenin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini kaydetti.

DEMİR YOLUNDA YERLİLİK ORANI YÜZDE 95'E ÇIKTI

Demir yolu teknolojilerinde yerlilik oranına da değinen Kurt, elektrifikasyon sistemlerinde yerlilik oranının yüzde 10'dan yüzde 95'e, demir yolu üstyapısında ise yüzde 11'den yüzde 95'e yükseldiğini bildirdi.

Kurt, TCDD Genel Müdürlüğü'nün önceliğinin kâr elde etmekten ziyade makroekonomik fayda sağlamak olduğunu belirterek sosyal, stratejik ve askerî katkıların da dikkate alındığını vurguladı.