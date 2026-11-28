Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltması hedeflenen Süper Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje tamamlandığında iki şehir arasındaki yolculuğun yalnızca 80 dakika süreceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Projenin hayata geçirilmesiyle iki şehir arasındaki yolculuk süresinin 80 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

2030 YILINDA 32 ŞEHRE HIZLI TREN HEDEFİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Demir yolu yatırımları hakkında bilgi veren Uraloğlu, mevcut Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla yolculuk süresinin 30 dakika kısaltılarak 3,5 saate indirileceğini söyledi.

Uraloğlu, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.

Yapımı devam eden diğer hızlı tren projelerine de değinen Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki yolculuğun 3,5 saate düşeceğini belirtti. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle ise Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakika olması hedefleniyor.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı'nın proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın önemli ölçüde hızlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak."

İSTANBUL VE ANKARA'DA YENİ METRO HATLARI YAPILIYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren kent içi raylı sistem hatlarının yüzde 43'ünün Bakanlık tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Yapımı devam eden ve proje aşamasındaki raylı sistem yatırımları hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu'nun açıklamasına göre yapımı devam eden projeler arasında şu hatlar bulunuyor:

İstanbul: Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu

Kocaeli: Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu ve Körfezray

Bursa: Emek-Şehir Hastanesi Metrosu

Konya: KonyaRay, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvayı ve Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı

Ankara: Esenboğa Havalimanı Metrosu ve Sincan-Kazan Soda Demiryolu

Sakarya: Adapazarı-Serdivan Tramvayı

Samsun: Şehir Hastanesi Tramvayı

Trabzon: Şehir Hastanesi-Havalimanı Raylı Sistem Hattı

PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN HATLAR

Uraloğlu, bazı raylı sistem projelerinin proje çalışmalarının tamamlandığını, bazılarında ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Proje çalışmaları tamamlanan hatlar şöyle sıralandı:

-Ankara YHT Gar-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı

-Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı

-Bursa Görükle Uzatma Hattı

-Konya Üniversiteler Arası Hafif Raylı Sistem Hattı

Proje çalışmaları devam eden hatlar ise İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi-Belediye Tramvayı olarak açıklandı.