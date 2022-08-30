Ana muhalefet gitti baba muhalefet geldi!..

Ana muhalefet partisi; siyasi literatürümüzde, parlamenter sistemde iktidar partisi/ partileri haricinde en yüksek oyu almış partidir. Onun lideri de ana muhalefet partisi lideri olarak adlandırılır.

Ucube rejim ile birlikte “ana muhalefet partisi”, “ana muhalefet partisi lideri” pek kullanılmaz oldu. Çünkü bu sistem ittifakları dayattı…

Siyaset sahnesi üzerinden tartışmalar ittifaklar üzerinden yürüyor.

Amaa… Bu siyaset denen şey öyle bir iştir ki asla boşluğa izin vermiyor. Hele ki Türkiye’de!..

Sedat Peker, baba muhalefet partisi lideri oldu, saray ve çevresini sallıyor. Baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker, muhalefetteki boş tencere partisi ile de ittifak kurmuş gözüküyor… Kamuoyu, Millet İttifakı’nın (altılı masa) Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merakla beklerken bendeniz de asıl baba muhalefet partisi ve boş tencere partisi ittifakının ortak adayını heyecanla bekliyorum!..

Altılı masanın özellikle bir kanadı, Türkiye’ye saray yandaşlarının baktığı at gözlüğü ile bakan yandaşları gibi beni e-posta bombardımanına tutacaklar.

Kimse kusura bakmasın!..

Baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker, gündem belirliyor. Her yerde gözlemliyorum; okumaya hiç merakı olmayan sadece seyretmeyi seven ahali, Sedat Peker’in tweetlerine kilitleniyor. Uzun yazılardan nefret eden ahali, Sedat Peker’in sayfalar dolusu tweetlerini soluk almadan okuyor. Aynı bir zamanlar Kutlar Vadisi dizisinin yayın saatlerinde olduğu gibi… Sedat Peker, önce fragmanı veriyor. Tarih ve saati bildiriyor. Sonra açıklamalarını yaptığı saatte hayat duruyor. Açıklamalar okunup hazmedildikten sonra başlıyor tartışılmaya… Bir yandan da dizinin bir sonraki bölümü için nefesler tutuluyor, neler olabileceği hakkında yorumlar yapılıyor.

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Siyaset kulislerinde de Peker’in açıklamalarıyla ilgili pek çok senaryo dolaşıyor. Hatırlanacağı üzere, Sedat Peker, saray efradını YouTube üzerinden yayınladığı videolarla fena halde sarsıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu öne sürülen Peker, eğlenceli anlatımıyla sarayın kabusu olmuştu. O zamanlar, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle arası kötüydü. Sonra 2022 şubatında bir ziyaret gerçekleştirdi. “İlişkiler düzeliyor” dendi. Hemen ardından Adalet Bakanlığı Sedat Peker’in BAE’den iadesini istedi. Ve, ondan sonraki süreçte Sedat Peker’in sesi soluğu kesildi. Ortalıkta bir süre ne video ne de tweet dolaştı.

Sonra ne olduysa, baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker yeniden hareketlendi. Siyasi ortağı boş tencere partisinin etkisiyle bunalan ahaliyi yeniden aydınlatmaya başladı. Hangi ortama girsem, kimle bir telefon görüşmesi yapsam aldığım ilk soru, “Sedat Peker’in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun.”

Şimdi -haklı olarak-, siyasi kulislerde cevabı aranan şu sorular benim de kafamı çok kurcalıyor; ( En baştan beri baba muhalefet partisi lideri Peker’in doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef almamasına da dikkat edersek)

-Madem Tayyip Erdoğan, BAE ile arayı düzeltti. Türkiye’de ana gündem maddesi seçim iken neden Peker’in twitter açıklamalarına müsaade edilmeye başlandı.

-Erdoğan ile BAE yönetimi arasında bir danışıklı dövüş söz konusu olabilir mi?

-Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi puan kazanması için kirli kadrolar temizliğine alt yapı mı hazırlanıyor?..

-Erdoğan’a seçim sonrasında da geniş çaplı bir kadro operasyonu yapabilmesi için fırsat mı sunuluyor?..

Olup bitenlere yandaş olarak değil dünya ve yakın coğrafyamızda olup biten gelişmelere ve Türk devlet yapısı içinde var olan geleneklere göre bakmanızı öneririm!..

Teşbihte hata olmaz…

Anadolu’da çok yerleşik olan ve Türk devlet yapısını da anlatan bir söz vardır;

“İti öldürene sürütürler”..

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Baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker, ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.

Muhalefet partilerinden de peş peşe suç duyuruları yapılıyor… Ana muhalefet Partisi CHP’nin Ankara adliyesine giderek yaptığı suç duyurusuna baktım.

İddiaların odağında yer alan isimler şöyle:

-Ali Fuat Taşkesenlioğlu – Bankasya eski yöneticisi, Halkbank eski genel müdürü, Sermaya Piyasası Kurulu eski Başkanı

-Zehra Taşkesenlioğlu Ban – AKP Erzurum milletvekili

-Ünsal Ban

-Serkan Taranoğlu – Cumhurbaşkanı Danışmanı

-Salih Orakcı – TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü

-Orhan Pala – Borsa Gündem Gazetesi sahibi

-Burak Taşçı – Hürriyet Gazetesi yazarı

-Nesrin Kakırman – Burdur İl Milli Eğitim Eski Müdürü

-Diyarbakırlı Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar

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9/4/2018 tarihli, karar sayısı 2018/11602 olan, -Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK Başkanlığı’na atanış- Bakanlar Kurulu kararnamesine bakalım. Birinci imza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonra Başbakan Binali Yıldırım. Ve o kararnamede imzası olana bazı bakanlar;

-Mehmet Şimşek (Başbakan Yardımcısı. Ekonomiden sorumluydu)

-Abdulhamit Gül (Adalet Bakanı)

-Nihat Zeybekci (Ekonomi Bakanı)

-Süleyman Soylu (İçişleri Bakanı)

-Lütfi Elvan (Kalkınma Bakanı)

-Naci Ağbal (Maliye Bakanı)

Teşbihte yine hata olmasın… Meşhur fıkrayı bilirsiniz.

Nasreddin Hoca’ nın evine gece hırsız girer, evde ne var ne yok götürür. Sabahleyin komşuları toplanır, Hocaya sorular ile yüklenirler.

– Hocam kapıyı açık mı bıraktın yoksa?

– Hocam şu eski pencereleri değiştir diye sana kaç defa söyledik.

– Bir köpek alsaydın, böyle olur muydu?

– Hocam o kadar sesi duymayacak kadar nasıl derin uyudun?

Nihayet Hoca dayanamaz ve “Yahu tamam, iyi güzel de kabahatin tümü benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?” der.

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30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.