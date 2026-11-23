Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi'nin milli maç arasından sonra takıma katılmadığını açıkladığı Mbaye Diagne, beş aydır maaş alamadığını öne sürerek yönetimi suçladı. Kulüp ise futbolcuya ihtarname gönderildiğini, sunduğu savunma ve sağlık raporunun değerlendirildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Amedspor'da, Mbaye Diagne ile kulüp yönetimi arasında yaşanan gerilim gündeme geldi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Besnik Hasi'nin Senegalli futbolcunun takıma katılmadığını açıklamasıyla başlayan tartışma, Diagne'nin sosyal medya üzerinden yönetime yönelik suçlamalarıyla büyüdü.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un 19 ve 54. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Amedspor'da maç sonrasında gözler, Diagne ile kulüp arasındaki anlaşmazlığa çevrildi.

BESNİK HASİ: NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Mbaye Diagne'nin milli maç arasından sonra takıma katılmadığını söyledi.

Senegalli futbolcunun nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirten Hasi, konunun kulüp yönetiminin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, kendisinin mevcut oyunculara odaklandığını ve takımın performansını geliştirmek için çalıştığını dile getirdi.

DİAGNE'DEN YÖNETİME SUÇLAMA: 5 AYDIR MAAŞ ALMIYORUM

Hasi'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mbaye Diagne, kulüp yönetimine yönelik suçlamalarda bulundu.

Beş aydır maaş alamadığını öne süren Senegalli futbolcu, bu süreçte sessiz kaldığını ve takıma elinden gelen desteği verdiğini savundu.

Yöneticilerin kendisini taraftarın gözünde suçlu göstermeye çalıştığını iddia eden Diagne, kulübün kendisine borcu olduğunu ve yaşananların kamuoyuna doğru aktarılmadığını ileri sürdü.

Futbolcunun paylaşımında "Yalancısınız" ve "Beni bugünden itibaren kaybettiniz" ifadeleri öne çıktı. Diagne, Amedspor için büyük emek verdiğini belirterek adının lekelenmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

AMEDSPOR YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA: İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Amedspor yönetimi, Diagne'nin antrenmanlara katılmamasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübün açıklamasına göre, milli maç arası nedeniyle verilen izin 12 Kasım 2026'da sona erdi. Ancak Diagne, 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda yer almadı.

Futbolcunun antrenmanlara katılmadığı günlerin tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alındığını bildiren kulüp, 18 Kasım'da Diagne'ye ihtarname gönderildiğini ve 72 saat içinde yazılı savunmasını sunmasının istendiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca futbolcudan en geç 19 Kasım'da Diyarbakır'da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılmasının talep edildiği aktarıldı.

DİAGNE SAĞLIK RAPORU SUNDU: DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE

Amedspor'un açıklamasına göre Diagne, belirtilen tarihte takıma katılmadı. Ancak futbolcu, vekili aracılığıyla gönderdiği yazılı savunmada sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirdi.

Kulüp yönetimi, sunulan savunma ve sağlık raporunun ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğini açıkladı. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde işlem yapılabileceği de belirtildi.

Böylece taraflar arasındaki anlaşmazlık, antrenmanlara katılmama ve olası disiplin yaptırımlarının yanı sıra maaş ödemelerine ilişkin iddiaları da kapsayan bir sürece dönüştü.

Kulübün açıklamasında, Diagne'nin beş aylık maaş alacağı bulunduğu yönündeki iddiasına doğrudan yanıt verilmedi.

MBAYE DIAGNE'NİN AMEDSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Amedspor formasıyla 9 karşılaşmada görev alan Mbaye Diagne, 2 gol kaydetti.

Kulüp yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından Senegalli futbolcunun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Diagne'nin 22 Kasım'da Diyarbakır'a dönüp dönmediği ve hakkında herhangi bir disiplin kararı alınıp alınmadığı konusunda ise henüz doğrulanmış yeni bir açıklama bulunmuyor.