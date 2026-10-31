Evde altın ve değerli eşya bulundurmak istemeyen vatandaşlar bankaların kiralık kasa hizmetlerine yöneliyor. Ancak bankaların yıllık ücretleri, depozito uygulamaları, sigorta kapsamı ve erişim koşulları farklılık gösteriyor. Kiralık kasa açtırmayı düşünenlerin sözleşme öncesinde bilmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor.

Fiziksel altınını evde tutmak istemeyenler için bankaların kiralık kasa hizmetleri yeniden gündeme geldi. Özellikle hırsızlık, kaybolma ve güvenlik endişesi yaşayan vatandaşlar, altın ve değerli eşyalarını bankaların kiralık kasalarında saklamayı tercih edebiliyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunuyor. Bankaların kasa ücretleri, depozito uygulamaları, erişim saatleri ve sorumluluk koşulları birbirinden farklılık gösterebiliyor.

BANKALARDA KİRALIK KASA DÖNEMİ

Bankalar, müşterilerine altın, mücevher, önemli belgeler ve çeşitli değerli eşyalarını saklayabilecekleri kiralık kasa hizmeti sunuyor. Özellikle evinde yüksek miktarda fiziki altın bulundurmak istemeyen vatandaşlar için bu hizmet alternatif bir güvenlik yöntemi olarak öne çıkıyor.

Kiralık kasa hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerin öncelikle ilgili bankanın şubesine başvurması gerekiyor. Her şubede kiralık kasa bulunmayabileceği gibi mevcut kasaların doluluk durumu da değişebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde hizmetin hangi şubelerde sunulduğunun öğrenilmesi önem taşıyor.

KASA ÜCRETLERİ BOYUTUNA VE SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kiralık kasa hizmetinde ödenecek ücret, tercih edilen kasanın büyüklüğüne ve kiralama süresine göre belirleniyor. Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri bulunan kasalarda yıllık kira bedelleri farklılık gösterebiliyor.

Bazı bankalar yıllık kira ücretinin yanı sıra depozito da talep edebiliyor. Ayrıca ödeme dönemleri ve sözleşmenin yenilenmesine ilişkin koşullar da bankadan bankaya değişebiliyor.

Vatandaşların yalnızca kira bedeline odaklanmak yerine toplam maliyeti öğrenmesi, farklı bankaların güncel tarifelerini karşılaştırması gerekiyor.

KİRALIK KASADAKİ ALTINLAR SİGORTALI MI?

Kiralık kasa hizmetinde en çok merak edilen konulardan biri de kasada saklanan altın ve değerli eşyaların sigorta kapsamında olup olmadığı.

Kiralık kasa kiralamak, kasanın içerisindeki varlıkların otomatik olarak sınırsız güvence altında olduğu anlamına gelmiyor. Bankanın sorumluluğunun hangi durumlarda geçerli olduğu, olası hırsızlık ve hasar durumlarında nasıl bir yol izleneceği sözleşmede belirtiliyor.

Bu nedenle müşterilerin kiralama işlemi öncesinde sigorta kapsamını, bankanın sorumluluk sınırlarını ve tazminat koşullarını ayrıntılı şekilde öğrenmesi önem taşıyor.

KASAYA HER İSTENİLEN SAATTE ULAŞILAMIYOR

Kiralık kasa hizmetinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise erişim koşulları. Kasalar genellikle bankaların şube çalışma saatleri içerisinde kullanılabiliyor.

Hafta sonları, resmi tatiller ve mesai saatleri dışında kasaya erişim mümkün olmayabiliyor. Ayrıca kasa kullanımında kimlik doğrulaması ve banka tarafından belirlenen güvenlik prosedürleri uygulanıyor.

Kiralık kasaya başka bir kişinin erişebilmesi için de bankanın belirlediği yetkilendirme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle ortak kullanım veya vekâlet gibi konuların başvuru sırasında netleştirilmesi gerekiyor.

KİRALIK KASA TERCİH ETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

Bankada kiralık kasa açtırmayı düşünen vatandaşların sözleşmeyi imzalamadan önce bazı ayrıntıları kontrol etmesi gerekiyor:

Yıllık kiralama bedeli ve depozito tutarı öğrenilmeli.

Kasanın boyutunun saklanacak eşyalara uygun olup olmadığı değerlendirilmeli.

Kasadaki varlıkların sigorta kapsamında bulunup bulunmadığı sorulmalı.

Bankanın sorumluluk sınırları ve olası zarar durumundaki koşulları incelenmeli.

Kasanın hangi gün ve saatlerde kullanılabileceği öğrenilmeli.

Kira yenileme, sözleşme feshi ve anahtar kaybı gibi durumlara ilişkin hükümler kontrol edilmeli.

Fiziksel altınını evde tutmak istemeyenler için kiralık kasalar alternatif bir saklama yöntemi sunuyor. Ancak karar verirken yalnızca güvenlik unsurunu değil, hizmetin maliyetini, erişim kolaylığını ve sözleşmedeki sorumluluk koşullarını da birlikte değerlendirmek gerekiyor.