Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 135 dolara ulaşarak son iki haftanın zirvesini görürken gram altın da 6 bin 650 TL seviyesine yükseldi. Uzmanlar, teknik göstergelerdeki değişimin yeni alımları beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Ons altın, önceki işlem gününde yüzde 3,36 değer kazanarak 4 bin 61 dolardan kapanmasının ardından yükselişini sürdürdü. Bugün TSİ 06.30 itibarıyla yüzde 1,8 prim yapan ons altın, 4 bin 135 dolara kadar çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Elips Haber'de yer alan habere göre, uluslararası piyasalardaki yükseliş gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın güne 6 bin 650 TL seviyesinden başlarken geçen hafta kapanışını 6 bin 220 TL'den yapmıştı.

ALTINDA DÜŞÜŞ TRENDİ GERİDE Mİ KALIYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra teknik görünümde yaşanan değişim de piyasaların gündemine geldi. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ağustos ayından bu yana devam eden düşüş trendinin aşılmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Hansen'e göre altın ve gümüş, ABD seçimlerinin ardından en güçlü performans gösteren varlıklar arasında yer aldı. Doların değer kaybetmesi, ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki gerileme ve yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması yükselişi destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Altında direnç seviyesi olarak takip edilen 4 bin 50 doların aşılması, yeni alımların önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARI VE FED BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Ole Hansen, ABD'de ortaya çıkan siyasi tablonun mali genişleme beklentilerini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki düşüşün ve teknoloji hisselerinde görülen zayıflığın da altın piyasasının seyrini etkilediğini ifade etti.

Geçen hafta 3 bin 970 dolar seviyesindeki önemli desteğin altına gerileyen ons altının bu seviyeyi yeniden kazanması da olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletebileceğini belirten Hansen, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında ekonomik büyümeyi desteklemeye daha fazla ağırlık vermesine imkân sağlayabileceğini kaydetti.

ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK GELİŞMELER BELLİ OLDU

Altındaki yükselişin kalıcı olup olmayacağında yeni yatırımcı talebinin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Hansen, doların seyri, ABD Hazine tahvillerinin getirileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek temel faktörler olacağını vurguladı.

Uzun vadeli görünümün altın açısından destekleyici olduğunu ifade eden Hansen, ABD'deki siyasi belirsizliklerin hükümetin finansmanı, borç görüşmeleri ve mali görünüm konusunda yeni riskler yaratabileceğine de işaret etti.