Altın fiyatları haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 987 dolara kadar gerileyerek 4 bin dolar sınırının altına inerken son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlar daha sonra 4 bin 17 dolar seviyesine toparlandı. Societe Generale’nin açıkladığı destek seviyeleri ise altın yatırımcılarının odağına yerleşti.

Altın piyasasında haftanın son işlem günü sert fiyat hareketleriyle başladı. Ons altın, 23 Ekim Cuma sabahı 4 bin doların altına inerek 3.987 doları gördü. Son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen fiyat, ardından sınırlı alımlarla 4.017 dolar civarına toparlandı.

PETROL VE FAİZ BEKLENTİSİ BASKISI

Onedio Ekonomi'nin aktardığına göre, altındaki düşüşte petrol fiyatlarının yükselmesiyle güçlenen enflasyon ve yüksek faiz beklentileri etkili oldu. Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, ABD'de enerji kaynaklı enflasyonun yeniden hızlanabileceği kaygısını artırdı.

Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu daha uzun süre koruyabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altına yönelik talep de bu beklentinin baskısı altında kaldı.

3.960-3.940 DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Fransız bankası Societe Generale, teknik değerlendirmesinde 4.065 doları önemli destek seviyelerinden biri olarak göstermişti. Fiyatın bu seviyenin altına inmesiyle bankanın işaret ettiği 3.960-3.940 dolar aralığı öne çıktı.

Değerlendirmeye göre bu bölgenin korunamaması durumunda aşağı yönlü risk 3.830 dolara kadar uzanabilir. Satışların yeniden hızlanması halinde ise önce gün içinde görülen 3.987 doların, ardından 3.940 dolara uzanan destek bandının test edilebileceği belirtiliyor.

TOPARLANMADA İLK ENGEL 4.055 DOLAR

Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç 4.055 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde 4.150 dolar, ardından 4.200-4.225 dolar bandı izleniyor.

Societe Generale'ye göre üst direnç bölgesinin aşılamaması, düzeltmenin derinleşmesi riskini canlı tutuyor. Kalıcı bir toparlanma için fiyatın önce 4.055-4.065 dolar bölgesinde tutunması gerektiği değerlendiriliyor.

Bu içerikte yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.