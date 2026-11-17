ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Goldman Sachs, ons altın için 2027 yıl sonu fiyat beklentisini 150 dolar aşağı çekerek 4 bin 650 dolara revize etti. Banka, kısa vadede Fed'in sıkı para politikasının altın üzerinde baskı oluşturmasını beklerken, merkez bankalarının güçlü alımlarıyla fiyatların 2028 sonunda 5 bin 600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, ons altına ilişkin 2027 yıl sonu fiyat tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara düşürdü. Banka, altının 2028 yılının sonunda ise 5 bin 600 dolara ulaşmasını bekliyor.

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ DE DEĞİŞTİRDİ

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırım bankalarının beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Goldman Sachs, yatırımcılarına yönelik değerlendirmesinde ons altının 2028 yılı sonunda 5 bin 600 dolara ulaşabileceği öngörüsünü korudu.

Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürmesinin kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını ve piyasalardaki yüksek oynaklığın devam edebileceğini değerlendiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA NELER YAŞANDI?

Altın, ocak ayının sonlarında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra sert bir düşüş yaşadı. Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme, yükselen tahvil faizleri ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, yatırımcıların altından uzaklaşarak farklı varlıklara yönelmesinde etkili oldu.

Ons altın, yıl genelinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybederek son on yılı aşkın dönemin en sert yıllık düşüşlerinden birine doğru ilerliyor. 17 Kasım 2026 itibarıyla fiyatlar 3 bin 867 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Düşüşün hızlanmasında Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim de etkili oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ağustos ayı sonunda enflasyonla mücadelede henüz yapılması gerekenler bulunduğuna yönelik açıklaması, faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Geçen hafta açıklanan güçlü enflasyon verileri de sıkı para politikasının 2027 yılına kadar devam edebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Fed'in aralık ayındaki toplantısında yeni bir faiz artışına gitmesi beklenirken, banka eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

ALTIN TAHMİNİNDEKİ REVİZYONDA FED ETKİSİ

Goldman Sachs'ın altın fiyatlarına yönelik tahminini aşağı yönlü güncellemesinde Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu.

Bankanın ana senaryosuna göre Fed, Aralık 2026'da 25 baz puanlık faiz artışına gidecek. Mart 2027'de ise 25 baz puanlık bir artış daha gerçekleştirecek. Böylece eylül ayında yapılan artışla birlikte Fed'in 2027 yılının ilk çeyreğine kadar toplam üç faiz artışı yapması bekleniyor.

Goldman Sachs, faiz indirimlerinin 2027 yılının ikinci yarısında başlamasını, 2027'nin sonları ile 2028'in ilk aylarında devam etmesini öngörüyor.

Bu süreçte reel faizlerin yüksek seyretmesi, altın tutmanın alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bankaya göre Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine yönelik talebinin yeniden güçlenmesi açısından Fed'in faiz indirimlerine başlaması kritik önem taşıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLEYEBİLİR

Goldman Sachs'ın uzun vadeli altın beklentisini destekleyen en önemli unsurlardan biri de merkez bankalarının güçlü alımları.

Banka, merkez bankalarının 2026 ve 2027 yıllarında aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın satın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık yaklaşık 17 tonluk ortalamanın üç katından fazla.

Özellikle Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerinde altının payının uzun vadeli hedeflerin altında bulunması, yeni alımlar için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Goldman Sachs'a göre merkez bankalarının güçlü altın talebi, fiyatlardaki düşüşü sınırlayabilecek önemli bir unsur. Ancak bu talebin tek başına yeni ve güçlü bir yükseliş dalgası başlatmak için yeterli olmayabileceği değerlendiriliyor.