İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Ailenin diğer fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi. Dört şirketin hisselerine ilişkin işlemlerin incelendiği soruşturmada 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin diğer fertlerinin mal varlıklarının da dondurulduğu bildirildi.

NUSRET ALTINBAŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda incelemeler gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı verildi. Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

ALTINBAŞ AİLESİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Soruşturmada öne çıkan gelişmelerden biri de Altınbaş ailesinin mal varlıklarına yönelik alınan karar oldu. Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ailenin diğer fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

BORSADA İŞLEM GÖREN 4 ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsada işlem gören 4 şirketin hisselerine ilişkin işlemler incelemeye alındı.

İncelemeye konu olan şirketler şöyle:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL)

SPK tarafından iletilen raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda, söz konusu şirketlerin hisselerine ilişkin iddialar değerlendirildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürerken, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

FON SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 26 KİŞİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişinin isimleri ve bilinen görevleri şöyle sıralandı:

1.Çetin Genç: Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü

2.Eren Yeşilyurt: Eski bürokrat, Hazine ve Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü

3.Fadimenur Demir: Alnus Yatırım Menkul Değerler unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi

4.Gülsüm Doğan: Atlas Portföy unvanlı şirkette portföy yöneticisi

5.Hakan Avdan: Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi

6.Metin Kartal Emür: Alnus Yatırım unvanlı firmada yönetim kurulu başkan vekili

7.Mustafa Terzi: A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı

8.Zuhal Topaloğlu: Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ortağı

9.Seyit Tahir Özek: Almus Yatırım Menkul Değerler yönetim kurulu başkanı

10.Konuralp Özkan: Atlas Portföy unvanlı firmada çalışan

11.Rüstem Karakaya: Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticisi

12.Furkan Açar: Pardus Portföy unvanlı firmada portföy yöneticisi

13.Neda Soydan: Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu üyesi

14.Ömer Eryılmaz: Hedef Holding unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi

15.Mustafa Zeki Kayahan: Hedef Portföy Yönetimi unvanlı firmada portföy yöneticisi

16.Ali Cesur: Pardus Portföy unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi

17.Anıl Tokat: Hedef Portföy Yönetimi unvanlı firmada çalışan

18.Mehmet Selim Tunçbilek: Pardus Portföy unvanlı firmada genel müdür

19.Ahmet Haluk Güner: Pardus Portföy unvanlı firmada çalışan

20.İnan Altınbaş: Altınbaş Holding yetkilisi

21.Ayşegül Kaya: Tera Portföy unvanlı firmada yönetici

22.Osman Uçar: Atlas Portföy yöneticisi

23.Canan Özdemir: Atlas Portföy unvanlı firmada portföy yöneticisi

24.Ümit Yılmaz

25.Burak Poyraz

26.Yasemin Yılmaz: Bankada Finans Yöneticisi